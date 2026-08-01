Espectáculos | 01-08-26 | 16:20 | Actualizada | 01-08-26 | 16:22 |

Luego de que trascendieran reportes sobre la posible salida de , Jim Root, guitarrista de la agrupación, compartió un misterioso mensaje en redes sociales.

Ayer, el portal TMZ informó que Wilson habría recibido la notificación de que ya no continuaría tocando con Slipknot, aunque hasta ahora se desconocen los motivos detrás de esta decisión y la agrupación no ha confirmado la información.

A través de su cuenta de Instagram, Root publicó un mensaje que algunos fanáticos relacionaron con la situación del músico: “No creas todo lo que lees. Detente, piensa y respira hondo”. Posteriormente añadió: “Tal vez incluso esperes que haya más información”.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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Sid Wilson, conocido dentro de Slipknot como #0, es uno de los integrantes originales del grupo y forma parte de él desde 1999. El músico se ha encargado de aportar efectos y sonidos de atmósfera oscura que forman parte de la identidad de la banda.

La alineación de Slipknot ha tenido varios cambios a lo largo de los años: Craig Jones y Chris Fehn dejaron el grupo, mientras que Joey Jordison y Paul Gray fallecieron.

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Hasta el momento, Wilson tampoco ha dado declaraciones sobre los reportes de su posible salida.

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