El DJ y teclista de Slipknot, Sid Wilson, quien forma parte de la agrupación de heavy metal desde 1999, habría quedado fuera de la banda, de acuerdo con reportes.

Según informó “TMZ”, una fuente cercana a la situación señaló que este viernes 31 de julio el músico, cuyo nombre real es Sidney George Wilson, recibió la notificación de que ya no continuaría como integrante del grupo.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que Slipknot habría tomado esta decisión, mientras que la banda no ha emitido una confirmación oficial al respecto.

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Conocido como #0, Sid Wilson es uno de los miembros originales de la agrupación. A lo largo de los años, la alineación ha tenido varias modificaciones: Craig Jones y Chris Fehn dejaron el grupo, mientras que Joey Jordison y Paul Gray fallecieron.

Dentro de la banda, Wilson se ha encargado de aportar los efectos, sonidos y atmósferas que aportan el estilo oscuro de Slipknot. En sus presentaciones en vivo suele aparecer con una característica máscara de gas.

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Además de su trabajo con Slipknot, el músico cuenta con un proyecto solista bajo su propio nombre, en el que se desempeña como vocalista, y también ha realizado presentaciones como DJ Starscream, que está inspirado en el personaje de la franquicia “Transformers”.

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En el ámbito personal, Sid Wilson se comprometió con Kelly Osbourne, hija del fallecido cantante Ozzy Osbourne, el 5 de julio de 2025 durante uno de los conciertos de Black Sabbath. Sin embargo, en marzo de este año lo cancelaron.

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