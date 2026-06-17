Como parte del programa Vivienda para el Bienestar, este miércoles se entregaron 832 viviendas en el Conjunto Infonavit Lomas de San Miguel, en Puebla.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, se destacó que la meta para el estado era construir 48 mil 700 viviendas, pero aumentó a 75 mil.

En un enlace al Salón Tesorería, se indicó que en Puebla se van a beneficiar 125 mil personas y 35 mil familias con esta construcción de viviendas, con una inversión de 44 mil 632 millones de pesos.

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El gobernador Alejandro Armenta agradeció a la Mandataria federal por “tanto apoyo” en el estado con este programa de vivienda.

Octavio Romero, director del Infonavit, destacó que van 91 fraccionamientos con el programa de Vivienda para el Bienestar y este mes se abrirán 11 en otros estados.

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En un enlace a la mañanera se entregó una vivienda a una pareja con discapacidad.

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