El Ayuntamiento de Tijuana aprobó la donación de tres predios municipales que serán destinados a la construcción de vivienda de interés social como parte del programa Vivienda para el Bienestar, informó el gobierno municipal encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.

De acuerdo con la administración local, la medida busca facilitar el acceso a una vivienda para familias trabajadoras y se suma a la estrategia nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar el derecho a la vivienda.

Los terrenos autorizados se localizan en zonas de crecimiento urbano y alta demanda habitacional de la ciudad, entre ellas áreas de la Zona Este y la delegación San Antonio de los Buenos.

Según lo informado por el municipio, los predios fueron seleccionados por contar con condiciones que permiten un desarrollo ordenado, acceso a servicios y conectividad con centros de actividad económica, con el objetivo de favorecer la integración de nuevas comunidades al entorno urbano.

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El alcalde Ismael Burgueño señaló que la participación de Tijuana en este proyecto forma parte de un esfuerzo coordinado con el Gobierno de México para ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda.

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“Dimos un paso importante con la donación de predios que permitirán avanzar en la construcción de vivienda y brindar más oportunidades a familias tijuanenses de acceder a un patrimonio digno y con certeza jurídica”, expresó.

La administración municipal indicó que la decisión se da en el contexto de los avances reportados por el programa federal Vivienda para el Bienestar. De acuerdo con cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, actualmente se construyen más de 274 mil viviendas en distintas regiones del país, mientras que otras 604 mil ya fueron contratadas y están listas para iniciar obras.

La meta sexenal contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, además de acciones complementarias relacionadas con mejoramiento de vivienda, entrega de escrituras y reestructuración de créditos.

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El gobierno de Tijuana señaló que continuará colaborando con las autoridades federales para que esta política pública se traduzca en beneficios para las familias de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el acceso a la vivienda como un derecho y una herramienta para generar bienestar y desarrollo social.

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