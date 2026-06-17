Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, destacó la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en sus hospitales con la tecnología más avanzada para favorecer a la salud de las personas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acceso a la salud “de forma innovadora”.

“¡Miren nada más, maravilloso!”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

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En un enlace al Salón Tesorería, Alejandro Svarch encabezó la sala de urgencias “más avanzada y más grande” de América Latina en el Hospital de Xoco, en la Ciudad de México con “tecnología impresionante”.

El director del IMSS-Bienestar expuso la implementación de la IA, por ejemplo en un mastógrafo que toma la biopsia en el Hospital Oncológico para la Mujer.

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“La inteligencia artificial no sustituye al médico, lo acompaña y fortalece las capacidades operativas”, dijo Alejandro Svarch.

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Mencionó también que ya están en operación quirófanos inteligentes para operar a más pacientes en menos tiempo, con reducción del tiempo post operatorio y menos riesgo de complicaciones.

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Además, resaltó una red de robos quirúrgicos en hospitales públicos con acceso a tecnología en Ixtapaluca, Estado de México y Yucatán.

Destacan también un tomógrafo móvil para hacer estudios avanzados, un microscopio con IA, un sistema de rayos X digital, máquinas de anestesia avanzadas y un aula que conecta en tiempo real con el quirófano inteligente.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, en la “Mañanera del Pueblo” de Palacio Nacional el miércoles 17 de junio de 2026. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

IMSS Bienestar contempla digitalización del abasto de medicamentos

Alejandro Svarch Pérez informó que el plan estratégico Rutas de la Salud “va muy bien” y próximamente se contempla la digitalización del abasto de medicamentos en centros de salud, así como códigos de barras para garantizar la trazabilidad desde los almacenes hasta la Unidades de Medicina Familiar.

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“El programa se ha ido consolidando, es un programa que tiene muchas ventajas, la más importante es la cercanía territorial, porque nosotros mismos distribuimos y comprobamos la existencia de esos medicamentos”, señaló.

El funcionario destacó que las Rutas de la Salud es un esquema logístico que categoriza toda la oferta pública y se manda de forma estandarizada, todos los medicamentos e insumos que requieren los centros de salud y hospitales de forma bimestral.

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De acuerdo con la dependencia, hasta marzo de 2026 se han entregado 150 millones de medicamentos a nivel nacional. Mientras que la segunda etapa del proyecto busca digitalizar la forma de almacenamiento y distribución de medicinas a todas las unidades médicas.

“Estaremos presentando un proyecto muy ambicioso para poder garantizar internet en todos los centros de salud, digitalización del abasto en todos los centros de salud. Estaremos poniendo equipos de códigos de barra para poder cuantificar entradas y salidas de medicamentos en todos los centros de salud y garantizar la trazabilidad total desde el almacén estatal hasta la dispensación gratuita en la unidad”, dijo.

em/apr