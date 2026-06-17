Al cumplir 50 días de ausencia en el Senado de la República, el morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien está imputado desde el pasado 29 de abril en Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, reapareció para negarse definitivamente pedir licencia de su escaño y separarse de su fuero mientras avanzan las indagatorias en su caso.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, destacó que fue electo senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses quienes, dijo, le confirieron la responsabilidad de representarlos en la máxima tribuna parlamentaria del país para el periodo de 2024-2030.

“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, señaló el legislador que ha sido señalado de realizar favores políticos al Cártel de Sinaloa.

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Inzunza Cázarez, quien ha desatendido su labor legislativa desde finales de abril y no se ha presentado a ninguna de las sesiones de la Comisión Permanente, aseguró formar parte de un proyecto de transformación iniciado en 2018 en donde su causa será “proseguir la andadura de consolidación del estado constitucional de bienestar en México” desde la Cámara Alta.

“Uno es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado”, expresó el morenista.

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Según afirmó, durante su juventud fue “sembrador de a pie y labriego a jornal de todo el que ocupaba unas manos pequeñas para echar las semillas de maíz, frijol, cacahuate y calabaza”.

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Convencido de su presunta inocencia ante los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense, el senador complementó su mensaje diciendo que llegó a Culiacán para cursar estudios universitarios en donde trabajó “en lo que podía” para ganarse la vida.

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“Mientras cursaba el tercer año de la carrera, pude ingresar a laborar como personal de biblioteca en mi alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y obtenido mi título de licenciado en derecho, en el año de 1996 ingresé a laborar al Poder Judicial del Estado, donde hice carrera por más de 25 años, y del que llegué a ser su magistrado presidente por más de 10”, añadió.

Pese a que en su publicación garantizó cumplir con responsabilidad su encargo legislativo, Inzunza Cázarez no dio a conocer cuándo retomará su escaño en el Congreso de la Unión para atender sus actividades.

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Desde que Estados Unidos anunció las imputaciones en su contra, el legislador de Morena se ha limitado a publicar mensajes en sus redes sociales y compartir fotografías de sus lecturas, mientras continúa cobrando su sueldo y apoyo para dietas, a pesar de sus faltas.

El mensaje concluye con la frase “Siempre recto, nunca enderezado”, en alusión a su trayectoria profesional y personal.

em/apr