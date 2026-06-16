En México, del año 2000 a la actualidad, 177 comunicadores y periodistas han sido asesinados con relación a su labor informativa, de acuerdo con la asociación civil Artículo 19.

De dicha cantidad, 165 eran hombres y 12 mujeres. Las entidades donde más asesinatos se han cometido son Veracruz con 33 casos, Guerrero con 19, y Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas (15 cada uno).

El año en el cual ocurrieron más asesinatos fue el 2022 con 13, entre los que destacan los de Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Armando Linares López. Esta es la lista de casos por sexenio:

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Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000): 3

Vicente Fox Quezada (2000-2006): 22

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012): 48

Enrique Peña Nieto (2012-2018): 27

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): 47

Claudia Sheinbaum Pardo (2024-presente): 10

El caso más reciente es el de Luis Ángel López Valdés, reportero de nota roja en el diario Vanguardia de Veracruz, sucedido en Poza Rica, Veracruz, el pasado 11 de junio.

Condenan asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Veracruz (11/06/2026). Foto: @article19mxca

Periodistas desaparecidos

A la par, esta organización no gubernamental documenta la desaparición de 33 comunicadores y periodistas, de los cuales 29 eran hombres y cuatro mujeres.

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El último caso es el de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportera y directora del medio local de comunicación Pulso Informativo del Sureste, a cuya casa, localizada en el municipio de Nanchital, Veracruz, al menos tres hombres armados entraron para privarla de la libertad el 2 de junio. Aún se desconoce su paradero.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Foto: Facebook

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