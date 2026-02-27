En 2025, México ocupó el tercer sitio con el mayor número de periodistas asesinados, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que señala que los gobiernos del país, al igual que los de Filipinas y la India, han fracasado persistentemente en garantizar justicia por los crímenes contra periodistas.

“Se están asesinando periodistas en cifras récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca”, declaró Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ.

Señaló que “los ataques a los medios de comunicación son un indicador clave de los ataques a otras libertades, y es necesario hacer mucho más para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables. Todos corremos peligro cuando los periodistas son asesinados por informar”.

Agresión contra periodistas en México. Archivo

Destaca que en México, al menos seis periodistas fueron asesinados en 2025, en comparación con cinco en 2024 y dos en 2023.

Menciona que los seis están sin resolver, lo que continúa un patrón de larga data de asesinos de periodistas que no son descubiertos ni procesados ​​debido a la poderosa influencia criminal sobre la policía y la actividad política, y la corrupción generalizada.

“Un mecanismo de protección federal introducido para abordar el nivel persistentemente alto de asesinatos de periodistas ha demostrado ser en gran medida ineficaz: a pesar de estar bajo protección federal desde 2014 debido a amenazas relacionadas con su periodismo, Calletano de Jesús Guerrero, editor adjunto de un medio en línea que informa sobre delitos en el Estado de México, fue asesinado a tiros en enero de 2025. Sus asesinos no han sido identificados”, resalta.

Indica también que el repunte de los asesinatos de periodistas es sintomático de un deterioro generalizado de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas a nivel mundial: un número casi récord de periodistas fueron encarcelados en 2025 en medio de campañas de desprestigio y abusos legales que buscaban criminalizar el acto de informar.

“El acoso en línea y las agresiones físicas contra periodistas continuaron en aumento en medio de una retórica cada vez más hostil hacia los reporteros y los medios de comunicación, incluso en países supuestamente democráticos”, dice.

