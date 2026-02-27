Más Información

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

, embajador de Estados Unidos en México, advirtió que en conjunto con nuestro país van contra toda la red del narcotráfico.

En sus redes, el embajador destacó la visita a México de Sara Carter, "" estadounidense, quien llegó a nuestro país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "".

"Juntos, vamos contra toda la red del narcotráfico, no sólo quienes producen y trafican drogas, sino también quienes financian, facilitan y lavan los recursos de estas operaciones criminales", escribió el embajador.

Lee también

"La visita de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas reafirma nuestro compromiso compartido para detener el tráfico de drogas en todas sus etapas y a todos los niveles", añadió al destacar el liderazgo del mandatario Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reafirmó el trabajo con México, "lado a lado" para proteger a las comunidades de ambos países y fortalecer la seguridad compartida.

