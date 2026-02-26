Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al usar la "fuerza bruta" y su "mente empresarial", una estrategia que lo llevó a tener alianzas de alcaldes, jefes policiacos y gobernadores, consideró el experto en seguridad David Saucedo.

Dicho Cártel mantiene presencia en todo el territorio mexicano y de acuerdo con la Agencia Antidrogas (DEA), extiende sus operaciones en América, Europa, Asia y Australia en más de 40 países.

En febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump designó al grupo delictivo como "organización terrorista extranjera" y el departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que el CJNG es "despiadado y violento", así como responsable del tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas a dicho país.

Abatimiento de "El Mencho" desata violencia en México

El destino de "El Mencho" en el mundo criminal terminó luego de ser abatido el pasado domingo 22 de febrero en un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las fuerzas especiales del Ejército y Guardia Nacional.

La acción militar ocurrida en Tapalpa, Jalisco desató la reacción criminal en distintas entidades, principalmente con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó 85 bloqueos en el país, así como 70 detenidos. También perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) contabilizó 631 vehículos robados en todo territorio nacional, principalmente en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guanajuato.

El comienzo de "El Mencho" en el Cártel del Milenio

Consultado por EL UNIVERSAL, el especialista David Saucedo habló sobre los orígenes de Oseguera Cervantes en el Cártel del Milenio, un brazo del Cártel de Sinaloa que, tras la muerte del narcotraficante Ignacio "Nacho" Coronel en 2010 y operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco, dicha célula se fracturó y llevó a que "El Mencho" fuera uno de los máximos capos en México.

El Cártel del Milenio, a quien se le adjudican delitos de narcomenudeo, robo de vehículo de alta gama, extorsión, secuestro, entre otros, operó en territorio mexicano pero, en palabras de Saucedo, "no tuvo mayor mérito", más que ser la cuna de uno de los capos más temidos.

Autos incendiados en Morelos tras muerte de "El Mencho" (22/02/2026). Foto: Especial

Tras la muerte de "Nacho" Coronel, el Cártel del Milenio se dividió y se crearon dos grupos criminales: "La Resistencia", al mando de Ramiro Pozos González, conocido como "El Molca" o "El Molcas", detenido en 2012 y "Los torcidos", quienes más tarde se convertirían en el Cártel Jalisco Nueva Generación al mando de Nemesio Oseguera Cervantes.

El ascenso de "El Mencho" en el mundo criminal

"La Resistencia" y "Los torcidos", ambos grupos criminales que surgieron tras el debilitamiento del Cártel del Milenio tuvieron destinos muy distintos, por un lado, explica el especialista, "La Resistencia" se cree que no prosperó por la detención de su líder "El Molca" y por el otro, Nemesio Oseguera buscaba expandir su mercado y separarse en su totalidad de los vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La rápida subida de Oseguera Cervantes en el mundo del narco se debió además a su capacidad de ser un estratega y saberse infiltrar dentro de estructuras políticas en el país.

"'El Mencho' con esta capacidad política de comprar jefes policiacos, ganar apoyo de alcaldes, legisladores, gobernadores; con esa estrategia de sobornos, una estrategia más audaz, sangrienta, sin ninguna duda, pero también política, una estrategia de alianzas, logra rebasar con cierta facilidad al grupo disidente de 'La resistencia'", afirmó el especialista en seguridad.

Autoridades federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo en Tapalpa, Jalisco, este domingo 22 de febrero de 2026. Ilustración: Guadalupe Manzanares

Otras de las características del líder delictivo, compartió, es que tuvo una mentalidad empresarial. "'El Mencho' siempre se caracterizó por tener esos dos componentes: El uso de la fuerza, la fuerza bruta sin ninguna duda, pero también tenía una mente empresarial, una mente política, un estratega. Entonces, con estas habilidades pues rápidamente se deshizo de esta oposición interna que tenía".

La expansión del CJNG en México y el mundo

Cuestionado sobre los comienzos del CJNG en México, el experto consultado por este medio comentó que a partir del 2012 se vivió la expansión del Cártel empezando por Jalisco en las regiones de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y todos los municipios conurbados del estado.

Su propagación continuó por Puerto Vallarta, hasta llegar a los Altos de Jalisco y a las fronteras con Michoacán, Colima, el puerto de Manzanillo, Guanajuato, entre otros estados. Luego de poco más de 12 años, el Cártel liderado por el hoy abatido Nemesio Oseguera Cervantes, tuvo presencia en todo territorio mexicano y hasta ahora en más de 40 países.

