Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

El cuerpo de , quien fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (), fue reclamado por un representante jurídico de familiares del hoy occiso.

La FGR informó que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

“El Mencho”, fue detenido el domingo en , donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG, quienes fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

En esa ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de República (FGR), Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa.

En la zona intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional (GN) para lograr la .

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

“Entre estos últimos se encuentra Rubén “N”, alias “El Mencho”; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de las actividades periciales para su identificación”, enfatizó la Defensa en un comunicado.

También fueron del “CJNG”, los efectivos aseguraron diverso armamento, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

