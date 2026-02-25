TAPALPA.— Después de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, escapó de la cabaña número 39 del exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club de este municipio, tenía bien trazada su ruta de escape junto a sus elementos de seguridad.

Al notar la presencia de Fuerzas Federales, El Mencho y sus aliados huyeron hacia la zona serrana y el complejo residencial de Cabañas La Loma fue una zona de guerra entre el Ejército Mexicano y los sicarios del CJNG, quienes intentaron evitar que su jefe fuera capturado. Sin embargo, la ruta de escape de El Mencho falló. El Ejército cortó la ruta de escape del capo y lo detuvo.

En el camino de acceso, empedrado, se encontraron dos vehículos de las fuerzas especiales de El Mencho incinerados y decenas de cartuchos percutidos de Barret calibre .50, 2.23 y 7.62, así como ojivas de lanzagranadas.

En el inmueble ubicado en las Cabañas La Loma se encontraron diversos textos escritos a mano. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En el sitio del enfrentamiento entre el cártel y militares quedaron dos vehículos calcinados, una Pick Up Ford y una Jeep. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

El pasto se quemó en grandes zonas y hasta un termo de las Fuerzas Especiales Mencho (FEM) fue encontrado en la zona.

En las faldas de la loma siguen las huellas del enfrentamiento, como sangre, sábanas, ropa y decenas de cartuchos percutidos. Además, se nota que la zona ya fue peinada por servicios periciales, quienes hicieron los levantamientos de cuerpos y pruebas.

Un convoy de militares, compuesto por tres camionetas, estuvo resguardando la falda del cerro, el lugar del enfrentamiento y la ruta de escape de El Mencho, pero al detectar un dron dejó el lugar por razones de seguridad.

El otro refugio

Cabañas La Loma de Tapalpa era otro escondite de descanso y recreación del abatido capo, a donde solía acudir resguardado por su equipo más cercano de seguridad: las Fuerzas Especiales Mencho.

Las Cabañas La Loma de Tapalpa eran otro escondite de descanso y recreación del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Se trata de un complejo de 10 inmuebles de lujo en el kilómetro 3 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, que los vecinos identifican como “las cabañas del amor” del capo michoacano, intervenidas durante el fatal operativo del Ejército y la Guardia Nacional del domingo.

Sobresalen los dos últimos inmuebles, en la parte más alta del cerro, identificados con el número 7 y 9, por su lujo y en las que el líder del CJNG solía descansar.

“Todas las cabañas son de ellos [del CJNG]”, aseguró un vecino que pidió el anonimato, y dijo que también se rentaban al público en general, lo que se confirmó con el anuncio colocado en la entrada principal que señala: “Cabañas La Loma en renta”, con dos números telefónicos de contacto: 3339684225 y 3414399317.

El complejo, que cuenta con inmuebles de lujo, se ubica en el kilómetro 3 de la carretera Tapalpa-San Gabriel. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En un recorrido por la zona, EL UNIVERSAL ingresó a la número 9, la de mayor lujo, en la que se observó una sala decorada con cabezas de gacela, antílope y cebra disecadas en la pared, un escudo masai de una etnia africana, así como un tapete de aproximadamente 5 metros elaborado con pieles de diversos animales.

Un pasillo cuenta con un altar a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo, los santos a los que se encomendaba El Mencho.

El techo de madera de la cabaña está decorado con candelabros de cuernos de venado y su terraza cuenta con mesa de billar y área de juegos infantiles.

En la cabaña número 9 se localizó una capa de peluquería en color negro con la imagen de Oseguera Cervantes acompañada de la leyenda El Señor de los Gallos, así como diversas cartas de puño y letra, entre las que sobresale una en sobre rojo que señala: “No se olvide de mí. Te amo mucho. Tuya por siempre”, y otra: “Tu güerita forever”.

En las faldas de la loma siguen las huellas del enfrentamiento, como sangre, sábanas, ropa y decenas de cartuchos percutidos. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

En esa cabaña fue abandonada una camioneta Ford Bronco versión Raptor, con valor de 2 millones de pesos.

En el resto de las cabañas nombradas Tulipanes, Margarita y Mexicana, de menor lujo, son en las que el domingo estuvo el equipo de seguridad de El Mencho, pues en ellas se encontró ropa táctica tipo militar.