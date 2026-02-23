El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, narró cómo fue el operativo contra Nemesio Oseguera "El Mencho", donde fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco.

El secretario de Defensa detalló que, mediante Inteligencia Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", este la trasladó a Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo jaliciense.

La pareja sentimental se retiró

🚨 Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, se logró gracias al seguimiento de su pareja sentimental. pic.twitter.com/kvC1tKbBfd — El Universal (@El_Universal_Mx) February 23, 2026

Entre lágrimas, el general Trevilla Trejo envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo contra "El Mencho".

🪖 Al dar el pésame a las familias de los elementos que perdieron la vida tras el abatimiento de "El Mencho", el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, sollozó ante los hechos, y reconoció a los elementos de las Fuerzas Armadas.



Video: @elkizz_ - EL… pic.twitter.com/xvfcBJY9KE — El Universal (@El_Universal_Mx) February 23, 2026

