Trevilla narra operativo contra "El Mencho" con voz cortada; la pareja del capo fue clave

Sedena abate a “El Mencho”; duró una década prófugo

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, narró cómo fue el operativo contra Nemesio Oseguera "El Mencho", donde fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco.

El secretario de Defensa detalló que, mediante Inteligencia Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", este la trasladó a Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo jaliciense.

La pareja sentimental se retiró

Entre lágrimas, el general Trevilla Trejo envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo contra "El Mencho".

