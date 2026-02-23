Más Información
Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad
El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, narró cómo fue el operativo contra Nemesio Oseguera "El Mencho", donde fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco.
El secretario de Defensa detalló que, mediante Inteligencia Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de "El Mencho", este la trasladó a Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo jaliciense.
La pareja sentimental se retiró
Entre lágrimas, el general Trevilla Trejo envió un pésame a las familias de los soldados fallecidos en el operativo contra "El Mencho".
