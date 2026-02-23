Con la colaboración de Estados Unidos, el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —una de las organizaciones delictivas más poderosas de México— y quien llevaba una década prófugo.

El Mencho fue detenido este domingo en Tapalpa, Jalisco, donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG; los tres fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La Defensa Nacional (Sedena) informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de República (FGR), Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa.

Lee también El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC), bajo el mando del Comando Norte, la que colaboró en la operación de las fuerzas federales mexicanas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el gobierno de Donald Trump “elogia y agradece al Ejército Mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”. La portavoz calificó a El Mencho como un “infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”, y como “uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo” en Estados Unidos.

En la zona intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional (GN).

Lee también Cayó “El Mencho”: Sheinbaum, Fuerzas Armadas y Harfuch van por más objetivos con EU

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

“Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’, alias El Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de las actividades periciales para su identificación”, enfatizó la Defensa en un comunicado.

También fueron arrestados otros dos integrantes del CJNG, los efectivos aseguraron armamento, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Mapa: Elaboración propia

Lee también Un helicóptero derribado y atentados fallidos contra Harfuch y Gómez Leyva; los golpes del CJNG bajo el liderazgo de “El Mencho”

En el operativo, tres elementos federales resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales en la Ciudad de México para su atención médica de urgencia.

Durante el transcurso del domingo se concentraron elementos de la GN y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad de la entidad.

Ayer se activó el código rojo tras el operativo en Tapalpa, que ocasionó quema de vehículos en otros puntos de la entidad; un grupo de hombres quemaron y atravesaron unidades para inhibir la acción de las autoridades.

Lee también ¿Quién era El Pirata de Culiacán?; usuarios lo recuerdan tras la muerte de “El Mencho”

Fuentes consultadas externaron que se han registrado diversos ataques a bases de la GN dejando heridos y fallecidos. Indicaron que en San Juan de los Lagos fue atacada una base de la GN, donde la mayoría perdió la vida y un efectivo sobrevivió a pesar de que una ojiva quedó incrustada en su cuerpo.

La Presidenta pidió calma ante los acontecimientos y reconoció labor de las Fuerzas Armadas.

Camionetas artilladas de la Guardia Nacional escoltaron una ambulancia del Semefo, donde presuntamente llevaban el cuerpo de El Mencho. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL