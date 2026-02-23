Más Información

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Con la colaboración de Estados Unidos, el Ejército Mexicano abatió a , alias El Mencho, líder del (CJNG) —una de las organizaciones delictivas más poderosas de México— y quien llevaba una década prófugo.

El Mencho fue detenido este domingo en Tapalpa, Jalisco, donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG; los tres fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La Defensa Nacional (Sedena) informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de República (FGR), Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC), bajo el mando del Comando Norte, la que colaboró en la operación de las fuerzas federales mexicanas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el gobierno de Donald Trump “elogia y agradece al Ejército Mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”. La portavoz calificó a El Mencho como un “infame narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”, y como “uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo” en Estados Unidos.

En la zona intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional (GN).

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

“Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’, alias El Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de las actividades periciales para su identificación”, enfatizó la Defensa en un comunicado.

También fueron arrestados otros dos integrantes del CJNG, los efectivos aseguraron armamento, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Mapa: Elaboración propia
En el operativo, tres elementos federales resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales en la Ciudad de México para su atención médica de urgencia.

Durante el transcurso del domingo se concentraron elementos de la GN y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad de la entidad.

Ayer se activó el código rojo tras el operativo en Tapalpa, que ocasionó quema de vehículos en otros puntos de la entidad; un grupo de hombres quemaron y atravesaron unidades para inhibir la acción de las autoridades.

Fuentes consultadas externaron que se han registrado diversos ataques a bases de la GN dejando heridos y fallecidos. Indicaron que en San Juan de los Lagos fue atacada una base de la GN, donde la mayoría perdió la vida y un efectivo sobrevivió a pesar de que una ojiva quedó incrustada en su cuerpo.

La Presidenta pidió calma ante los acontecimientos y reconoció labor de las Fuerzas Armadas.

Camionetas artilladas de la Guardia Nacional escoltaron una ambulancia del Semefo, donde presuntamente llevaban el cuerpo de El Mencho. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
