Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en la zona serrana del municipio Tapalpa, Jalisco, el Gabinete de Seguridad informó que se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas aproximadamente el 90 % de los bloqueos, es decir 229 fueron desactivados.

En tanto solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales.

Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65 principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad señaló que desde el primer momento, se activaron protocolos de atención inmediata, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN),

Esto en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, y corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.

Resaltó que gracias al despliegue permanente y coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados.

Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos restantes se encuentran bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total.

Además se continúa trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar los canales oficiales.

em