Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Tres bancos cierran instalaciones por violencia en México; muerte de "El Mencho" genera efecto dominó

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; va del AICM a FGR

El Instituto Nacional Electoral () informó que los módulos de atención ciudadana de Jalisco y Nayarit permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, así como en otros estados donde las autoridades locales determinen suspensión de actividades no esenciales, luego de los ataques registrados a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ().

A través de un comunicado, el INE detalló que sus oficinas regionales también trabajarán bajo la modalidad de home office, para evitar desplazamientos de su personal, priorizando su integridad y seguridad. Estas medidas se aplicarán desde este lunes y hasta nuevo aviso.

“Estas determinaciones responden a una evaluación preventiva de riesgos, ante los acontecimientos ocurridos en diversas entidades, donde se registraron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en la vía pública”.

“El INE, como institución estratégica del Estado mexicano, tiene la obligación de actuar con responsabilidad y prudencia para proteger a quienes acuden a realizar trámites relacionados con su Credencial para Votar, así como al personal que labora en sus instalaciones”, señaló el instituto.

