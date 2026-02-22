Más Información
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los módulos de atención ciudadana de Jalisco y Nayarit permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, así como en otros estados donde las autoridades locales determinen suspensión de actividades no esenciales, luego de los ataques registrados a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de un comunicado, el INE detalló que sus oficinas regionales también trabajarán bajo la modalidad de home office, para evitar desplazamientos de su personal, priorizando su integridad y seguridad. Estas medidas se aplicarán desde este lunes y hasta nuevo aviso.
“Estas determinaciones responden a una evaluación preventiva de riesgos, ante los acontecimientos ocurridos en diversas entidades, donde se registraron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en la vía pública”.
“El INE, como institución estratégica del Estado mexicano, tiene la obligación de actuar con responsabilidad y prudencia para proteger a quienes acuden a realizar trámites relacionados con su Credencial para Votar, así como al personal que labora en sus instalaciones”, señaló el instituto.
