Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) dar entrada y resolver la queja de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó en contra de la organización “Construyendo Sociedades de Paz” por el uso de las siglas “CSP”.

En su sesión extraordinaria de este sábado, el proyecto aprobado por unanimidad también ordena a la organización liderada por Hugo Eric Flores no hacer uso de las siglas que pueden confundirse con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto el INE resuelve su uso.

Como el proceso de acreditación de afiliados y asambleas sigue vigente en el INE –termina el próximo 27 de febrero-, los magistrados electorales ordenaron a la organización emplear su nombre completo mientras el INE resuelve si puede usar o no las siglas.

INE no midió el impacto de las siglas

En su proyecto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera consideró que, al desechar la queja de la Consejería Jurídica, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral “no fue exhaustiva y su determinación carece de la debida fundamentación y motivación”, pues “no analizó el impacto del uso de las siglas ‘CSP’ en la certeza electoral y en la libertad de afiliación de la ciudadanía dentro del procedimiento de constitución como nuevo partido político”.

La organización “Construyendo Sociedades de Paz”, cuyo nombre de partido busca ser Construyendo Solidaridad y Paz es el nuevo intento de los liderazgos del extinto Partido Encuentro Social (PES) por volver a aparecer en la boleta rumbo a la elección de la Cámara de Diputados en 2027.

Su líder es Hugo Eric Flores y también buscaron renacer como el Partido Encuentro Solidario. Su ideología tiene un corte evangélico y propone reconocer la vida desde su concepción, aunque de manera territorial ha operado campañas en favor de candidatos de Morena.

El conflicto surgió porque la organización, en proceso de constituirse como partido político nacional, ha utilizado el emblema “CSP”, el cual coincide con las iniciales de la presidenta de la República. El INE desechó la queja tras un análisis preliminar en el que no encontró una prohibición legal expresa para dicha coincidencia.

En la sentencia, se enfatizó que la decisión del Tribunal Electoral no implica adelantar un criterio sobre el sentido de la decisión, pero no puede permitirse continuar con el uso de las siglas en tanto no haya una resolución.

