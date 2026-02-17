Más Información

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó las sanciones impuestas a los comités ejecutivos estatales del en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.

Al atender un recurso de apelación, los magistrados integrantes de dicha órgano jurisdiccional confirmaron la resolución del (INE/CG1517/2025), organismo que sancionó a dicho partido político por gastos no reportados en 2019.

A propuesta de la magistrada presidenta Roselia Bustillo Marín se ratificó la sanción por la omisión de reportar diversos gastos amparados en comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) durante el ejercicio de 2019.

Contrario a lo señalado por el PT, los togados consideraron que no ha operado la caducidad de la facultad sancionadora del INE, sobre todo en estos casos que se considera un hecho “sustancial y grave”.

Además de que los CFDI hicieron prueba plena de los gastos no reportados, con lo cual se vulneraron los principios que rigen la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

Durante la sesión no se especificó el monto de la sanción impuesta previamente por el INE.

