Mérida, Yucatán.- Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en Yucatán, el 29.7 por ciento de los usuarios de Internet experimentó ciberacoso en 2024.

Esta forma de violencia puede manifestarse mediante insultos, amenazas o publicaciones ofensivas en entornos digitales.

“El acoso entre pares en el entorno escolar, incluido el ciberacoso, continúa siendo un reto para el bienestar de niñas, niños y adolescentes en Yucatán, por su impacto en la convivencia, la salud emocional y el desarrollo escolar”, manifestó el director del Consejo Estatal de Población de Yucatán (Coespo), Luis Jesús Manzanero Villanueva.

Resaltó la importancia de reforzar la prevención y la sensibilización en la comunidad escolar, mediante acciones que contribuyan a identificar, atender y reducir conductas de acoso en espacios físicos y digitales.

Indicó que el Coespo integró la temática del bullying en sus actividades de prevención social y, mediante el área de Fomento Integral “Protégete”, la cual ofrece pláticas dirigidas a alumnado de educación primaria y secundaria para promover la convivencia pacífica, fortalecer habilidades de resolución de conflictos y prevenir la violencia escolar.

Manzanero Villanueva indicó que la dependencia colabora con instituciones educativas y de protección integral para impulsar entornos escolares seguros y promover la aplicación de protocolos de prevención y la atención psicosocial cuando se detecten casos.

aov/cr