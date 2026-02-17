Más Información

Hermosillo, Sonora.-Elementos de la detuvieron a un hombre de 37 años por mutilar a un gato con un cuchillo para comérselo.

Los hechos ocurrieron a las 10:30 horas de este martes 17 de febrero en la , al norponiente de la capital del estado.

Los oficiales atendieron un reporte de maltrato animal en las calles Huachinera y Guadalupe Victoria.

Al llegar, los agentes sorprendieron al individuo portando un cuchillo sin cachas, y en la calle un gato sin cabeza.

El ahora detenido dijo que lo mató para comérselo, por lo que fue presentado ante la autoridad investigadora correspondiente.

