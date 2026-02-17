Hermosillo, Sonora.-Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a un hombre de 37 años por mutilar a un gato con un cuchillo para comérselo.

Los hechos ocurrieron a las 10:30 horas de este martes 17 de febrero en la colonia Heberto Castillo, al norponiente de la capital del estado.

Los oficiales atendieron un reporte de maltrato animal en las calles Huachinera y Guadalupe Victoria.

Al llegar, los agentes sorprendieron al individuo portando un cuchillo sin cachas, y en la calle un gato sin cabeza.

El ahora detenido dijo que lo mató para comérselo, por lo que fue presentado ante la autoridad investigadora correspondiente.

