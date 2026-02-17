Más Información
Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan
Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares
Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados
LA PAZ, BCS.- Tres personas fueron vinculadas a proceso tras su detención en el municipio Comondú, Baja California Sur, por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo la vinculación a proceso de Citlalli “N”, Abelardo “N” y Misael “N” por acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos reservados para uso militar, así como por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
La investigación se abrió luego de un operativo realizado en la zona de Comondú, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos delictivos y se mantiene un despliegue militar.
Lee también Detectan caso de Sarampión en BCS; aplican cerco sanitario
Las corporaciones de seguridad realizaron patrullajes y ubicaron en las inmediaciones del Ejido 5, en Comondú a estas personas, a bordo de un automóvil, quienes incluso intentaron huir.
Al lograr su captura, agentes de investigación criminal les aseguraron seis armas largas, seis cargadores, 30 cartuchos útiles, un kilo 695 gramos con 186 miligramos de mariguana y 25 gramos con 932 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.
Lee también Morelos lanza "Campaña Nacional de Canje de Armas de Fuego"; también recopilarán juguetes bélicos
El Ministerio Público Federal solicitó ante el juez la vinculación a proceso, la cual fue concedida este día y como medida cautelar se impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
La FGR indicó que mantiene colaboración con el gobierno estatal a través de la Mesa de Seguridad para el combate a la delincuencia y reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con denuncias anónimas sobre actividades delictivas.
Detienen a ciudadano extranjero y recuperan 7 vehículos robados; operativos en tres municipios de Sinaloa
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]