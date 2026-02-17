LA PAZ, BCS.- Tres personas fueron vinculadas a proceso tras su detención en el municipio Comondú, Baja California Sur, por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo la vinculación a proceso de Citlalli “N”, Abelardo “N” y Misael “N” por acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos reservados para uso militar, así como por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La investigación se abrió luego de un operativo realizado en la zona de Comondú, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos delictivos y se mantiene un despliegue militar.

Una de las armas aseguradas en Baja California Sur (17/02/2026). Foto: Especial

Las corporaciones de seguridad realizaron patrullajes y ubicaron en las inmediaciones del Ejido 5, en Comondú a estas personas, a bordo de un automóvil, quienes incluso intentaron huir.

Al lograr su captura, agentes de investigación criminal les aseguraron seis armas largas, seis cargadores, 30 cartuchos útiles, un kilo 695 gramos con 186 miligramos de mariguana y 25 gramos con 932 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Droga asegurada de detenidos (17/02/2026). Foto: Especial

El Ministerio Público Federal solicitó ante el juez la vinculación a proceso, la cual fue concedida este día y como medida cautelar se impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La FGR indicó que mantiene colaboración con el gobierno estatal a través de la Mesa de Seguridad para el combate a la delincuencia y reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con denuncias anónimas sobre actividades delictivas.

