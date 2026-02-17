Más Información

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Cuautla, Mor.- En este municipio considerado el más violento de Morelos, comenzó la Campaña Nacional de Canje de Armas de Fuego, orientada al desarme voluntario, como acción preventiva para reducir la violencia y delitos relacionados con el uso de .

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, dijo que a través de este programa federal la población puede entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima, a cambio de recibir un estímulo económico, el cual se implementa en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo es disminuir la cantidad de armas en posesión de la población civil para prevenir lesiones, homicidios y delitos asociados al uso y manipulación de armas de fuego en los domicilios.

El año pasado, con el programa “Sí al desarme, sí a la paz” el recibió de la ciudadanía 61 armas cortas, 31 armas largas, 19 mil 843 cartuchos, 149 cargadores, nueve granadas y 3 mil 821 explosivos en las campañas que se desarrollaron en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Puente de Ixtla, informó Urrutia Lozano.

Lee también

“Por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y cumpliendo con los acuerdos de la gobernadora, Margarita González Saravia, Cuautla es la primera ciudad que en este 2026 iniciamos con el programa, hay que recordar que en 2025 se realizó en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Jojutla y Puente de Ixtla”, subrayó Urrutia Lozano.

Instalación de módulos para "juguetes bélicos"

Con los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el jefe policíaco instaló un módulo para la recepción de “juguetes bélicos”, que son intercambiados por didácticos y recreativos, en donde participaron alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo y la Universidad Escuela Libre de Cuautla.

Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento de Cuautla, Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, informó que durante esta semana el programa recorrerá las colonias del municipio como Gabriel Tepepa, la delegación política de Tetelcingo, la comunidad de Casasano y Año de Juárez.

Lee también

En enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el gobierno de México pagará este año entre cinco y 33 mil pesos por armas, municiones y explosivos útiles que se entreguen en el marco del programa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]