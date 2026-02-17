Cuautla, Mor.- En este municipio considerado el más violento de Morelos, comenzó la Campaña Nacional de Canje de Armas de Fuego, orientada al desarme voluntario, como acción preventiva para reducir la violencia y delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, dijo que a través de este programa federal la población puede entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima, a cambio de recibir un estímulo económico, el cual se implementa en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo es disminuir la cantidad de armas en posesión de la población civil para prevenir lesiones, homicidios y delitos asociados al uso y manipulación de armas de fuego en los domicilios.

El año pasado, con el programa “Sí al desarme, sí a la paz” el gobierno de Morelos recibió de la ciudadanía 61 armas cortas, 31 armas largas, 19 mil 843 cartuchos, 149 cargadores, nueve granadas y 3 mil 821 explosivos en las campañas que se desarrollaron en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Puente de Ixtla, informó Urrutia Lozano.

Lee también Identifican a 6 presuntos atacantes de diputados de MC en Sinaloa; autoridades cuentan con videos y fragmentos de huellas dactilares

“Por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y cumpliendo con los acuerdos de la gobernadora, Margarita González Saravia, Cuautla es la primera ciudad que en este 2026 iniciamos con el programa, hay que recordar que en 2025 se realizó en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Jojutla y Puente de Ixtla”, subrayó Urrutia Lozano.

Instalación de módulos para "juguetes bélicos"

Con los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el jefe policíaco instaló un módulo para la recepción de “juguetes bélicos”, que son intercambiados por didácticos y recreativos, en donde participaron alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo y la Universidad Escuela Libre de Cuautla.

Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento de Cuautla, Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, informó que durante esta semana el programa recorrerá las colonias del municipio como Gabriel Tepepa, la delegación política de Tetelcingo, la comunidad de Casasano y Año de Juárez.

Lee también Detienen a otras tres personas relacionadas con homicidio de Carlos Manzo; eran parte del área operativa de “El Caos”

En enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el gobierno de México pagará este año entre cinco y 33 mil pesos por armas, municiones y explosivos útiles que se entreguen en el marco del programa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr