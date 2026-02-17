Guanajuato. - La Fiscalía General del Estado investiga un nuevo ataque cibernético por la presunta filtración de más de 336 mil expedientes de su banco de datos de violencia contra mujeres.

La institución informó que se indaga la presunta intervención de 'hackers' a los sistemas digitales y la difusión de sus contenidos en las redes sociales.

Esta es la segunda ocasión, en menos de cuatro meses, de presuntos 'hackeos' a los archivos digitales de investigación, pese a que la FGE pagó 151 millones de pesos para la compra de licencias informáticas para sus procesos de seguridad, y la segunda investigación que la fiscalía lleva a cabo por esos hechos.

Tras las recientes publicaciones de la supuesta vulneración de datos en casos de violencia contra mujeres, la FGE activó el protocolo de revisión técnica y exhaustiva. “Personal especializado en ciberseguridad realiza una evaluación integral de la infraestructura tecnológica que resguarda el Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres”, a fin de verificar su integridad, seguridad y correcto funcionamiento.

Explicó que ese protocolo tiene que ver con el inicio de una carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a Derecho.

“La fiscalía mantiene monitoreo y análisis para detectar con precisión cualquier posible afectación y, en su caso, actuar con oportunidad y firmeza”.

Advirtió que cualquier intento de acceso indebido, uso irregular o difusión no autorizada de información vinculada a casos de violencia podría constituir un hecho ilícito y una forma de revictimización que vulnera la dignidad, la seguridad y los derechos de las mujeres.

La FGE señaló que comprende la inquietud que esa situación puede generar, en particular en las mujeres que han confiado en la institución para solicitar apoyo y protección.

En noviembre de 2025 ocurrió el primer ciberataque a la infraestructura informática de la fiscalía, que atribuyó al grupo internacional “Tekir APT”; ante ello, legisladoras en el Congreso local advirtieron del robo de información de víctimas, denunciantes e investigaciones ministeriales.

Entonces se quedó pendiente de resolución un punto de acuerdo, impulsado por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo para que se auditen los procesos de seguridad informática del ejercicio fiscal 2025 de la fiscalía estatal.

Para ello, reveló que la FGE cuenta con el programa Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que disponía de 151 millones de pesos para adquirir 3,257 licencias informáticas, empero no las tenía al 30 de septiembre del mismo año, no obstante que se había gastado el 95 por ciento del recurso.

