Culiacán, Sin.- Con los video recuperados y los fragmentos de huellas encontrados en dos vehículos utilizados por los presuntos agresores de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, se tienen identificados a seis participantes.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que se tienen avances en la carpeta de investigación abierta, desde el pasado 28 de enero, derivado del ataque a balazos que fueron objeto sobre la avenida Niños Héroes, en Culiacán, los dos legisladores quienes resultaron lesionados.

Señaló que se recabaron las imágenes de video vigilancia de todo el trayecto del grupo delictivo y del exterior del Congreso del Estado, con las imágenes captadas, los fragmentos de huellas dactilares encontradas en dos vehículos usados por los presuntos delincuentes, se tienen sus identificaciones, las cuales se cotejan con los bancos de datos.

Lee también Aguascalientes anuncia 30 proyectos de inversión por más de 600 mdd; prevén 8 mil empleos y crecimiento económico en 2026

Claudia Zulema externó que en el caso de la persona que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presuntamente vinculado a este caso, aún no cuenta con la información de la federación sobre este tema.

Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo (17/02/2026). Foto: Especial

La titular del Órgano Autónomo de Justicia apuntó que se tienen avances sustanciales en este caso, ya que se cuenta con suficientes elementos de identidad de seis personas, cuyos datos concretos, se esperan obtener en los distintos bancos de datos, entre ellos, los de la federación.

El pasado 12 de febrero, el sector salud reveló que el líder estatal y diputado local de Movimiento Ciudadano, Torres Félix, víctima de un atentado a balazos el pasado 28 de enero, fue pasado a terapia intermedia luego de haber sido sometido a una segunda y a la reconstrucción de una de sus manos.

Lee también Detienen a otras tres personas relacionadas con homicidio de Carlos Manzo; eran parte del área operativa de “El Caos”

Su compañera de bancada, Elizabet Montoya, continua bajo tratamiento médico en su hogar, ya que tuvo una lesión grave en uno de sus ojos, por lo que requiere de otra cirugía, sin embargo, su estado de salud no es grave.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr