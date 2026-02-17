Culiacán. - En operativos realizados por fuerzas federales y estatales en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato se detuvo a un extranjero, sin documentación de su estancia legal, el cual conducía una motocicleta con placas sobrepuestas y se recuperaron siete vehículos con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en el marco del operativo que se desplegó en Mazatlán con motivo de los festejos del Carnaval Internacional, en la colonia Manuel J Clouthier observaron a una persona a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa.

Al ser detenido y sometido a una revisión, se cotejó las placas de circulación que portaba la motocicleta, las cuales no le corresponde, al solicitarle su identificación, este respondió ser extranjero de nacionalidad colombiana, sin lograr acreditar su estancia legal en el país, por lo que fue presentado ante el Instituto Nacional de Migración.

En la capital del estado, un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad sobre el reciente robo de una camioneta Suv, marca Toyota, de la línea RAV4, en el sector de Jardines de Tres Ríos.

Con el reporte, se montó un rápido operativo y se logró detectar que esta circulaba con rumbo a la parte sur-poniente de Culiacán, en donde fue abandonada por los delincuentes, sobre el boulevard Pedro Infante, donde fue asegurada.

En los fraccionamientos las Quintas y los Ángeles, localizaron en estado de abandono una camioneta Jeep Cherokke, sin placas de circulación y un sedán Toyota Corolla, los cuales cuentan con reporte de robo.

Como parte de un operativo desplegado en diversos puntos del municipio de Navolato, en el ejido Pinto, se localizó una camioneta Toyota Rav, sin placas de circulación, cuyo número de serie corresponde a una unidad con reporte de robo.

En el ejido Sataya, los elementos encontraron abandonada una Pick Up Frontier, de la marca Nissan, la cual carecía de placas de circulación y cuenta con reporte de robo.

Un vehículo Ford, de la línea Escape, fue encontrado abandonado a un costado de la carretera “La 20”, cerca del campo agrícola Podesta, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, la unidad cuenta con reporte de robo.

