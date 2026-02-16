Culiacán, Sin.- A seis días del asesinato del excomandante de la Policía Municipal de Navolato, Pedro “N”, de 66 años de edad, su hijo, Roberto Alejandro “N” de 39 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos, durante la celebración de un novenario.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas de que en un hospital donde había sido internado desde el sábado pasado el joven, falleció a causa de las lesiones que presentó al ser atacado durante uno de los novenarios de su padre.

Según los datos, el sábado pasado, en la comunidad de la Bebelama, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, durante la celebración de un novenario en memoria del excomandante de la Policía Municipal, el hijo del finado jefe policiaco fue víctima de un atentado a balazos por desconocidos.

Con graves lesiones, el joven Roberto Alejandro “N” de 39 años de edad, fue trasladado a un hospital, en donde este lunes falleció a causa de las heridas que presentó durante el atentado.

El pasado martes 10 de febrero, fue asesinado a balazos mientras conducía un vehículo Honda Civic, cerca del campo agrícola Berlín, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, de dicho municipio. El excomandante de la Policía Municipal, Pedro “N”.

Las autoridades fueron notificadas de que sobre la carretera Cinco de Mayo, en dicha sindicatura, una persona del sexo masculino que conducía un auto había sido víctima de un atentado a balazos, por lo que, al presentarse, los cuerpos de auxilio determinaron que esta persona no contaba con signos vitales.

A través de los documentos del vehículo y de sus antiguos compañeros de la corporación policiaca de Navolato, se logró establecer su identidad de Pedro “N”, el cual fue jubilado hace ocho años, con el cargo de comandante.

El Honda Civic que conducía presentó diversos impactos de bala en puertas y cristales de armas automáticas, cuyos cascajos percutidos fueron encontrados regados en un amplio tramo de la carretera, conocida como Cinco de Mayo, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, Navolato.

