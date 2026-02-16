Los cuerpos de cuatro hombres fueron localizados con huellas de violencia este sábado en una brecha del municipio de Tecuala, en Nayarit; hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada.

El hallazgo ocurrió a poco menos de medio kilómetro del poblado de Cuastecomate, hasta donde se trasladaron elementos de seguridad para confirmar la presencia de los cadáveres tras recibir una llamada al número de emergencias.

La información preliminar establece que los cuerpos de las cuatro personas presentaban heridas producidas por arma de fuego; agentes de la Agencia de Investigación Criminal abrieron una investigación por los hechos, mientras que personal del Servicio Médico Forense se encargó de trasladar los cuerpos a la morgue.

