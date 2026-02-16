Más Información
En operativos distintos efectuados en dos fraccionamientos de la zona Nor-Oriente de la capital del estado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado detuvo a tres hombres con armas, dos de ellos, menores de edad, aseguraron pastillas de fentanilo y rescataron a una persona privada de su libertad. Durante una primera acción, lograron capturar a menor de edad fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado por mantener a una persona esposada, privada de su libertad en una residencia, donde se localizaron armas, cartuchos, artefactos explosivos y dos vehículos con reporte de robo.
Los elementos de seguridad en labores de patrullaje por la zona Residencial de Hacienda, en la parte nor-oriente de la capital del estado, se percataron que un joven al verlos, se hecho a correr, se internó en un inmueble e intentó saltar una barda al ser perseguido y sometido.
En la parte trasera de la casa, encontraron a una persona del sexo masculino esposado, el cual reveló haber sido privado de su libertad e llevado a ese lugar por personas desconocidas.
Al inspeccionar la vivienda donde se internó el menor de edad y se encontró a un hombre esposado, se localizaron, un rifle AK-47, una pistola nueve milímetros, 28 cargadores abastecidos de diversos calibres, 812 cartuchos útiles de diversos calibres.
También, se aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados, tres chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas, un vehículo Honda City, modelo 2025, con reporte de robo y un Hyundai Elantra 2018, reportado como robado.
El menor de edad, junto con las armas, cargadores, cartuchos y explosivos fue puesto a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República para que defina su situación jurídica y se investigue la privación de la libertad de la persona del sexo masculino que fue rescatada.
Los elementos estatales, en un patrullaje por el fraccionamiento Los Ángeles, observaron a un joven en el exterior de una vivienda con un arma de fuego, el cual al notar su presencia se introdujo a una vivienda por lo que fue seguido.
Al revisar el inmueble, encontraron detenerlo junto con otro jovencito, menor de edad, a los que les aseguraron dos fusiles AK-47, doce cargadores y dos mil pastillas azules, con las características del fentanilo.
