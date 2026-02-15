TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Militares, fuerzas federales y estatales de seguridad aseguraron en un poblado del municipio de Villaflores, un lote de armas de fuego, cartuchos, equipos tácticos y vehículos, presuntamente del Cártel de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

En el operativo de disuasión y prevención del delito realizado en la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez fueron aseguradas tres armas largas AK-47, calibre 7.62x39; dos armas largas Colt R-15 calibre .223; dos armas largas calibre .22 y un arma larga calibre .308.

Los policías y soldados aseguraron también mil 324 cartuchos calibre 7.62x39, 23 cartuchos calibre .223 y cuatro cartuchos calibre .308, además de 42 cargadores para arma larga. Se localizaron además siete chalecos balísticos y 21 envoltorios de marihuana.

Fue recuperada, asimismo, una camioneta Chevrolet TRAX modelo 2014, con reporte de robo; una camioneta Ford tipo Van E-150 color blanco; y una camioneta Jeep Mojave color negro. Así como dos motocicletas marca Italia, modelos F125 y DM250, ambas sin placas de circulación.

Los indicios asegurados, "pertenecientes presuntamente al Cártel de Sinaloa", fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo participó en el despliegue a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, de manera coordinada con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.

aov