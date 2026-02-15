Zacatecas.- Tras la reciente detención de “El Braca”, jefe de plaza del CJNG en el sur de Zacatecas, las autoridades estatales intensificaron los operativos en varias zonas de la entidad e informaron de la detención de nueve personas que estarían relacionadas con la colocación de mantas en varios municipios.

Las mantas del crimen organizado han aparecido desde el pasado viernes con mensajes contra la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal y personajes políticos.

En un comunicado, este domingo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJZ), informó que en dos acciones diferentes se detuvo en flagrancia a personas de Durango, Guerrero, Aguascalientes y Zacatecas por probables delitos de portación de arma de fuego, narcomenudeo, posesión de artefactos conocidos como “ponchallantas”, así como por portar o colocar mantas alusivas a la delincuencia, conducta que contribuye a la apología del delito.

La primera acción se realizó este sábado en la comunidad de El Chique en el municipio de Tabasco, donde fueron detenidos Gustavo Edain “N”, originario del estado de Guerrero; José Espiridion “N”, de Durango; y Juan Carlos “N”, de Aguascalientes, junto con José Rolando “N”, de Huanusco, Zacatecas.

A quienes les aseguraron dos mantas similares a las colocadas en los últimos días, un arma de fuego corta, un explosivo improvisado, diversos cargadores y cartuchos útiles, artefactos ponchallantas, diverso narcótico y dos vehículos.

Mientras que la madrugada de este domingo, en el municipio de Ojocaliente, elementos de Policía Estatal lograron la detención de Jeysson René “N” y Francisco Javier “N”, originarios de Aguascalientes.

Detienen a nueve ligados a narcomantas en Zacatecas (15/02/2026). Foto: Especial

Se especifica que “se logró captar el momento exacto en que ambos detenidos colocaron una manta con mensaje alusivo a la delincuencia, motivo por el cual se dio seguimiento vía sistema C5, logrando dar alcance y detención de estas personas, a quienes también se les aseguraron seis mantas similares a las colocadas en los últimos días”.

También se les aseguraron diversos ponchallantas, narcóticos, un arma de fuego larga, diversos cargadores abastecidos de cartuchos útiles y un vehículo con placas de circulación del estado de Aguascalientes.

La Fiscalía de Zacatecas refiere que también el pasado viernes, personal de Policía de Investigación en coordinación con Policía Estatal, lograron la detención de tres personas que también son investigadas por su probable participación en la colocación de otras dos mantas alusivas a la delincuencia halladas en el municipio de Guadalupe.

Por tal motivo, las nueve personas mencionadas serán puestas a disposición del juzgado competente en las próximas horas.

Estas detenciones también fueron confirmadas por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien señala que dichos operativos fueron desplegados en la zona sur del estado, particularmente en el municipio de Villanueva.

Cabe recordar que el pasado jueves se realizó un fuerte operativo en los municipios de Tabasco y Villanueva por la captura de “El Braca”, líder de plaza del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En relación al hallazgo de las mantas colocadas por el crimen organizado, en un comunicado que emitió a través de sus redes sociales, Reyes Mugüerza escribió: “Desde el Gobierno del Estado reafirmamos nuestro compromiso de continuar avanzando en el proceso de pacificación y reiteramos nuestra determinación de que ningún acto de intimidación contra la sociedad, las autoridades o las instituciones quede impune”.

aov/rmlgv