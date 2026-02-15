Más Información

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizó con vida y en buen estado de salud a Sofía Montserrat, de 16 años, quien contaba conemitida en Nayarit.

La adolescente salió de Guadalajara con destino a Mexicali y posteriormente a San Luis Río Colorado, donde se reunió con su pareja.

El viaje se realizó con conocimiento de su madre, pero al no concretarse el regreso acordado, se presentó la correspondiente.

Tras la activación de la alerta, la menor fue ubicada el 14 de febrero en la colonia Grullitas, sin presentar lesiones y sin haber sido .

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reiteró su compromiso con la localización inmediata de menores y la protección de su integridad.

