San Luis Río Colorado, Sonora.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizó con vida y en buen estado de salud a Sofía Montserrat, de 16 años, quien contaba con Alerta Amber emitida en Nayarit.

La adolescente salió de Guadalajara con destino a Mexicali y posteriormente a San Luis Río Colorado, donde se reunió con su pareja.

El viaje se realizó con conocimiento de su madre, pero al no concretarse el regreso acordado, se presentó la denuncia correspondiente.

Lee también Refuerzan vacunación por brote de sarampión; instalan centros en Culiacán

Tras la activación de la alerta, la menor fue ubicada el 14 de febrero en la colonia Grullitas, sin presentar lesiones y sin haber sido víctima de delito alguno.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reiteró su compromiso con la localización inmediata de menores y la protección de su integridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL