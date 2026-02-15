Más Información
Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero
San Luis Río Colorado, Sonora.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizó con vida y en buen estado de salud a Sofía Montserrat, de 16 años, quien contaba con Alerta Amber emitida en Nayarit.
La adolescente salió de Guadalajara con destino a Mexicali y posteriormente a San Luis Río Colorado, donde se reunió con su pareja.
El viaje se realizó con conocimiento de su madre, pero al no concretarse el regreso acordado, se presentó la denuncia correspondiente.
Lee también Refuerzan vacunación por brote de sarampión; instalan centros en Culiacán
Tras la activación de la alerta, la menor fue ubicada el 14 de febrero en la colonia Grullitas, sin presentar lesiones y sin haber sido víctima de delito alguno.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reiteró su compromiso con la localización inmediata de menores y la protección de su integridad.
aov/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]