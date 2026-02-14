Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Desde enero hasta la primera quincena de febrero de 2026, al rededor de 10 funcionarios públicos desde alcaldes, regidores, ediles y asesores han sido atacados y, recientemente, la alcaldesa de Manzanilla de La Paz fue víctima de feminicidio.

El UNIVERSAL presenta un recuento de estos casos registrados.

Asesinan a regidora de Manzanilla de La Paz

El presente 13 de febrero, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora de la Manzanilla de La Paz, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano (MC).

El cuerpo de la funcionaria fue encontrado al interior de una camioneta. con primeras señales que indican estrangulamiento como causa de muerte.

Dirigentes del partido Movimiento Ciudadano se pronunciaron al respecto; sentenciaron el femincidio y expresaron sus condolencias a los familiares de Blanca Esthela.

Localizan sin vida a colaboradores del presidente de Morena en Chilpancingo

La mañana del 11 de febrero fueron encontrados sin vida Rosalio Balbuena y Alfredo Cano, colaboradores del presidente de Morena en Chilpancingo, Guerrero.

Las víctimas se encontraron dentro de una camioneta en el fondo de un barranco de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa.

La muerte de los dos colaboradores fue confirmada por González Varona a través de un comunicado, en el que aseguró que murieron debido a un accidente automovilístico, sin embargo, la Fiscalía del Estado no confirmado la causa de la muerte.

Atacan a alcalde del PRI Andrés Maldonado Yañez

En el estado de Veracruz, el 5 de febrero el alcalde del municipio Zacualpan perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) Andrés Maldonado Yañez también fue atacado a disparos mientras viajaba con su esposa, acompañados por su conductor personal; este último resultó herido.

El presidente municipal informó que tanto él como su esposa resultaron ilesos. El atentado sucedió durante un viaje hacia la capital veracruzana cuando los interceptaron personas no identificadas.

En contraparte, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que Maldonado Yañez no sufrió un ataque armado directo, sino un robo de su vehículo.

Balean casa del alcalde José Antonio San Gabriel Fernández

En el municipio veracruzano Banderilla, la casa del alcalde panista José Antonio San Gabriel Fernández fue baleada durante la madrugada del 3 de febrero.

Según los reportes de las autoridades en Xalapa, los disparos se efectuaron desde un automóvil compacto y alcanzaron la puerta principal, así como el vehículo del presidente municipal, quien solo un mes antes tomó protesta.

Atacan a Sergio Torres y Elizabeth Montoya

El 28 de enero, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, dos diputados de Movimiento Ciudadano, fueron objeto de un ataque a balazos en Culiacán, Sinaloa. Ambos, junto al conductor de la camioneta en la que viajaban, resultaron heridos.

Minutos antes, asistieron a la sesión de trabajo por la competencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Landeros Guicho. Cuando viajaban hacia la Ciudad de México, sujetos armados dispararon por ambos lados del vehículo.

El 12 del mes corriente se reportó que Sergio Torres avanzó en su recuperación luego de dos cirugías. Por su parte, Elizabeth Montoya fue dada de alta.

Atacan a balazos a Sergio Torres Félix, líder estatal, y a Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. FOTO:@elizabeth.montoya.7798

Atacan al presidente municipal de Temoac, Morelos

El 31 de enero de 2026, el presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue atacado en la carretera México–Oaxaca, del poblado de Amayuca, municipio de Jantetelco.

El alcalde, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se encontraba viajando en compañía de su esposa; la pareja no contaba con escoltas, por lo que de manera repentina fueron atacados a balazos. Ninguno presentó heridas de gravedad ya que recibieron atención médica inmediata.

Al funcionario se le señaló por supuestos vínculos con grupos delictivos, específicamente con la extesorera de Temoac, Andrea Angelina N, identificada como "La Patrona", presunta integrante de la célula delictiva Los Aparicio y Los Huazulco; además figuraba como ex suegra de Lavín Romero.

El pasado 8 de febrero, el alcalde solicitó licencia ante el Cabildo para descansar del cargo de presidente municipal.

Asesinan a regidor de Chiapas

El 21 de enero sujetos armados asesinaron al regidor chiapaneco José A.M.G.; según los reportes, los desconocidos lo interceptaron y le dispararon. A inicios del mes de febrero, autoridades detuvieron a seis hombres que presuntamente fueron los responsables del homicidio.

Comisaria ejidal abatida a balazos

Por otro lado, el 8 de enero autoridades confirmaron la muerte de la comisaria de la comunidad ejidal de Bachigualatito, Mirna Karime Corrales Gutiérrez, en Culiacán, quien fue asesinada a balazos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado abrieron una carpeta de investigación para identificar al o los responsables.

cdm/bmc