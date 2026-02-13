El fuerte operativo que de desplegó en el municipio de Villanueva en Zacatecas, cerca del Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, fue porque en esa zona se realizó la captura de “El Braca”, líder de plaza del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con otros tres generadores de violencia, aclaró Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal.

En una conferencia de prensa, al cuestionar al funcionario por qué la mañana de este viernes se reportaron cierres parciales sobre la carretera federal 54, a la altura de la localidad de Zapoqui y el crucero de Tayahua, en Villanueva, dijo que se debe a que el operativo de seguridad en esa zona sigue en curso.

Explicó que la detención de "El Braca" se realizó en el municipio de Tabasco, jefe de plaza, junto con otras tres personas de ese grupo delictivo, pero, el ataque a las fuerzas de seguridad ocurrió cerca de las 19:00 horas de ayer, cuando se realizaba el traslado de los cuatro detenidos en convoy custodiado rumbo a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

“En ese momento, como ya lo mencionó correctamente la presidenta (Claudia Sheinbaum), personas de la familia Aguilar, hay que aclarar, no don Pepe Aguilar, sino personas de la familia Aguilar se encontraban en las inmediaciones de El Soyate, en tránsito o no, esa información la desconocemos, pero se encontraban en las inmediaciones (…) y se resguardó toda el área de El Soyate incluidas y las fincas de la familia Aguilar”, agregó.

Se le insistió si entre las personas iban los artistas Angela Aguilar y Christian Nodal y se limitó a decir que desconocía quienes eran los integrantes que estaban en las inmediaciones del Rancho El Soyate.

Cierre de carretera federal por operativo en Zacatecas. Foto: Especial

Usaron explosivos para liberar al jefe de plaza

Reyes Mugüerza mencionó que en el ataque a las fuerzas de seguridad se usó un dron con un explosivo, porque “el Cartel de Jalisco Nueva Generación trató de liberar al jefe de plaza” y que el artefacto utilizado dañó a una de las unidades de la Policía Estatal, por ende, dijo que en ese momento se repelió la agresión y se tuvo que reforzar el operativo para resguardar a toda la población de esa zona, no sólo de la familia Aguilar.

Recordó que en las últimas semanas en Tabasco y Villanueva se han registrado otros ataques contra las fuerzas de seguridad, incluso, destacó que con la detención de El Braca se logra la captura de la cabeza de esta célula, ya que anteriormente se había logrado la detención de otros dos familiares del jefe de plaza, quienes se encuentran cumpliendo una sentencia.

El funcionario dijo que debido a que esta detención es de un líder criminal que operaba la plaza del sur de Zacatecas colindante con Jalisco, a quien se le decomisaron armas largas de grueso calibre, explosivos y narcóticos, en la Mesa de Seguridad estatal se ha planteado que “por la naturaleza del nivel de este generador de violencia”, se busque la colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) perteneciente a la FGR.

Detenidos y aseguramiento

De acuerdo al comunicado emitido por la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad, los detenidos son Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18 años; Juan Carrera “N”, de 21 años; y Flavio Alberto “N”, de 38 años, este último fue identificado como el jefe de plaza conocido como "El Braca", la red criminal que operaba en el municipio de Tabasco.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes aseguraron tres armas largas, 10 cargadores abastecidos, cuatro chalecos balísticos, 50 estrellas metálicas conocidas como “poncha llantas”, 42 dosis de polvo granulado en color blanco con características similares a la metanfetamina (cristal); 26 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína y 36 bolsas de hierba verde seca con características similares a la marihuana.

De igual manera se reportó el aseguramiento de dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta marca Chevrolet.

Los detenidos, así como el armamento, droga, explosivos y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente.

Presuntos implicados en el CJNG detenidos en Zacatecas. Foto: Especial

