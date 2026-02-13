En medio de los rumores que apuntaban a que Pepe Aguilar habría sido víctima de un ataque armado en Zacatecas, el cantante salió a aclarar la situación.

Hace tan solo unas horas, medios locales reportaron que el convoy en el que supuestamente viajaba el intérprete de "Por mujeres como tú" había sido interceptado por un grupo criminal en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad del artista.

Sin embargo, y ante la evidente preocupación que se generó, el ranchero, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado para desmentir los rumores y hablar de lo sucedido.

Aguilar informó que tanto él como su familia se encuentran bien.

El intérprete detalló que actualmente se lleva a cabo un operativo de seguridad por parte de las autoridades estatales y que ya se logró la detención de algunos presuntos responsables, de acuerdo con información oficial.

Al público en general y medios de comunicación:

ACLARACIÓN.

Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra.

Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México.

Mi familia está bien.

En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial.

Esa es la situación real que se vive en este momento.

Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas.

Les mando un abrazo con respeto y gratitud.

De acuerdo con información oficial del gobernador Rodrigo Reyes, hasta el momento no se han reportado bajas entre las fuerzas de seguridad que participan en el operativo.

“No se registran bajas de ningún elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas o de cualquier otra corporación”, detalló el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar circular por la zona, ya que el operativo continúa tanto por aire como por tierra.