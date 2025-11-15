Más Información

A pesar de las constantes críticas que siguen rondando a, ellos siguen demostrando que lo que realmente importa es su felicidad y la unión familiar.

En la , celebrada el 13 de noviembre, Pepe y compitieron en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi., hija de Pepe y esposa de Nodal, estuvo presente en este importante momento.

Aunque el intérprete de 26 años fue quien finalmente se llevó el gramófono dorado, resaltó la relación de respeto y cariño mutuo entre yerno y suegro.

Lee también:

Pepe Aguilar llama a Nodal "un tipazo"

Previo al anuncio del ganador, en la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Pepe Aguilar habló con cariño sobre Nodal: ‘Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, es un tipazo, nos ha ganado a toda la familia. Es un ser muy cariñoso, muy lindo, muy respetuoso, ¡y ojalá que se lo gane! Yo ya tengo muchos’.

El cantante de "Prometiste" también aprovechó para hablar de su amor por la música mexicana y su devoción hacia sus hijos, expresando: "No tengo otra cosa en mi corazón más que agradecimiento".

Ángela Aguilar presume foto con su padre y con su esposo Christian Nodal.

La familia Aguilar acapara los reflectores

La presencia de la familia Aguilar-Nodal fue uno de los momentos más comentados de la noche, especialmente porque la pareja se mostró públicamente, algo que no ocurría en eventos recientes.

Ángela y Nodal desfilaron tomados de la mano y posaron frente a los fotógrafos con una sonrisa, aunque algunos gestos, como cuando Ángela intentó besar a Nodal y él estaba mirando fijamente a las cámaras, causaron especulaciones. Algunos interpretaron que el cantante rechazó el gesto.

El cantautor mexicano Christian Nodal y la cantante mexicano-estadounidense Ángela Aguilar asistieron al evento de la alfombra roja de la 26.ª edición de los Premios Grammy Latinos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. FOTO: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.

Lee también:

Durante su discurso de agradecimiento, Nodal no mencionó a Ángela, algo que sí hizo en ocasiones anteriores con Belinda y Cazzu (madre de su hija Inti). Esto generó controversia cuando al bajar del escenario, Nodal intercambió unas palabras con Pepe Aguilar antes de dirigirse hacia Ángela, quien parecía seria. Juntos se retiraron poco después.

Para disipar cualquier rumor de incomodidad, Ángela compartió en sus redes sociales fotos con Nodal y su padre, Pepe, señalando una vez más que todo está bien dentro de la familia.

