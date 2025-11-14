Hay quien dice que quien se mueve no sale en la foto, pero eso no le pasó a Bad Bunny, quien ayer se elevó como el más ganador de los Grammy Latino al conseguir cinco galardones, entre ellos Álbum del año y Álbum música urbana por la grabación Debí tirar más fotos.

“Doy gracias a mi mamá por parirme; mami, papi, te amo; a mis hermanos los amo; amo la música. Nunca paren de soñar, nunca olvides de dónde vienes, pero es importante a dónde vas”, dijo al recibir el premio a Mejor álbum.

“Para esta canción quisiera que le dieran un abrazo a la persona que tienen al lado, al final la canción es eso, dar amor y disfrutar del momento”, expresó acerca del tema “DTMF” (por sus siglas)

La 26 entrega del Grammy Latino se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una ceremonia que tuvo como anfitriones a la actriz Roselyn Sánchez (Invencibles) y al cantante colombiano Maluma.

Con Bad Bunny rivalizó el dueto argentino de trap Ca7riel & Paco Amoroso, que sumó igual cinco Grammy en las categorías de Álbum música alternativa con Papota, que también ganó Video Musical Largo; Canción alternativa, con “#Tetas”, la cual obtuvo igual Video musical y Canción pop vía “El día del amigo”.

Pero fue Karol G, la ganadora a Canción de año por “Si antes te hubiera conocido”, quien mandó un mensaje para no hacer caso a las malas críticas que, como a ella en su momento, la hicieron pensar que estaba perdiendo la magia.

“Últimamente todo el mundo opina qué se debe hacer o no, que gustar o no. Lo único es volver a la raíz, saber que hago lo que hago porque me gusta”, expresó.

Alejandro Sanz obtuvo por su lado el premio a Álbum Contemporáneo por ¿Y ahora qué? y Grabación del año con “Palmeras en el jardín”.

Raphael promete volver

El español, quien hace unos meses fue diagnosticado con linfoma cerebral, que lo obligó a cancelar una gira, se presentó para recibir el reconocimiento a Persona del Año 2025. Y lo hizo interpretando su clásico “Mi gran noche”.

“Estoy feliz de encontrarme con tantos amigos, tanto de España como de aquí. Prometo solemnemente que volveré muchísimas veces”.

La Academia Latina de la Grabación, organizadora de los eventos y que cuenta con más de 5 mil miembros, organizó una entrega en la que logró reunir sobre el escenario al guitarrista Carlos Santana, Edgar Barrera, Pitbull, Maluma, Christian Nodal y Grupo Frontera interpretando “Oye como va”, “Corazón espinado” y “Me retiro”.

Uno de los momentos curiosos de la entrega fue cuando Christian Nodal ganó el Grammy como Álbum música ranchera/mariachi por ¿Quién + que yo?, pues si bien recibió un beso de Ángela Aguilar que estaba a su lado, a quien no agradeció después en su discurso de aceptación, apenas y recibió un gesto de su suegro Pepe Aguilar, quien competía en la misma categoría que él.