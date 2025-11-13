Más Información
“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara
Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Un mismo escenario, más de una decena de artistas y todas ellas reunidas para celebrar una de las noches más importantes de la música latina: La 26 entrega del Latin Grammy.
La gala fue conducida por el "Pretty boy" del reggaetón, Maluma, y la puertorriqueña Roselyn Sánchez. Sin embargo, fue otro boricua quien se coronó como la figura del evento, nada más y nada menos que Bad Bunny, quien se llevó a casa cinco reconocimientos, incluyendo Álbum del año.
Benito afirmó que, a pesar de que se ha convertido en uno de los consentidos en las premiaciones, jamás planea ninguno de sus discursos; y es que, está convencido de que los artistas con los que compite son tan buenos, que cualquiera puede brillar.
Los Latin Grammy 2025 estuvieron marcados por la cultura mexicana, Christian Nodal, Carín León, Paloma Morphy y el dueto Ca7riel & Paco Amoroso también figuran entre la lista de ganadores, estos últimos; incluso, lograron empatar con el llamado "Conejo Malo".
Estos son todos los ganadores de la gala:
- Álbum del año: “Debí Tirar Más Fotos” - Bad Bunny
- Canción del año: “Si antes te hubiera conocido” - Karol G
- Grabación del año: "Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz
- Mejor nuevo artista: Paloma Morphy
- Mejor canción pop: “El día del amigo” - Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor Interpretación de reggaetón: “Voy a llevarte pa’ PR" - Bad Bunny
- Mejor álbum de música urbana: "Debí tirar más fotos" - Bad Bunny
- Mejor álbum de salsa: "Fotografías" - Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El último baile” -Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella
- Mejor álbum de merengue/bachata: "Novato apostador" - Eddy Herrera
- Mejor álbum de música ranchera/mariachi: ¿Quién + como yo?” - Christian Nodal
- Mejor álbum de banda: “42 18” - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- Mejor álbum de música tejana: "Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” - Bobby Pulido
- Mejor álbum de música norteña: “La lotería" - Los Tigres del Norte
- Mejor interpretación de música electrónica latina: "Veneka”- Rawayana & Akapellah
- Mejor álbum de música mexicana contemporánea: "Palabra de to’s (seca)” - Carín León
- Mejor canción regional: “La lotería" - Los Tigres del Norte
- Mejor álbum de pop contemporáneo: “¿Y ahora qué?- Alejandro Sanz
- Mejor álbum de pop tradicional: "Bogotá" - Andrés Cepeda
- Mejor canción de rap/hip hop: "Fresh" - Trueno
- Mejor interpretación urbana/fusión urbana: “DTMF”- Bad Bunny
- Mejor álbum tropical contemporáneo: “Fiesta candelaria” - Puerto Candelaria
- Mejor canción tropical: “Si antes te hubiera conocido” - Karol G
- Mejor álbum de rock: "Novela" - Fito Páez
- Mejor canción de rock: Empate entre "Sale el sol”- Fito Páez y "La Torre"- Renee
- Mejor álbum de pop/rock: "Ya es mañana"- Morat
- Mejor canción de pop/rock: “Desastres fabulosos” - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Mejor canción de raíces: "Aguacero" - Luis Enrique & C4 Trío
- Mejor canción urbana: “DTMF” - Bad Bunny
- Mejor álbum de música alternativa: “Papota” - Ca7riel & Paco Amoroso
- Mejor canción de música alternativa: "#Tetas” - Ca7riel & Paco Amoroso
