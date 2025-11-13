Más Información
Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
La música latina está a punto de vivir su fiesta más grande. Esta noche se llevará a cabo la 26 entrega del Latin Grammy, en la que artistas como Bad Bunny, Karol G, Alejandro Sanz, Maluma y Shakira lucharán cara a cara para llevarse un reconocimiento a casa.
La llamada "Ciudad del pecado" se convertirá en la sede de este importante evento; mientras que el "Pretty Boy" y Roselyn Sánchez estarán a carago de la producción.
Aunque la ceremonia iniciará en punto de las 19:00 horas, en una gala previa ya se han dado a conocer algunos de los ganadores.
Lee también Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se dejan ver muy enamorados y sin su hijo León
No te pierdas aquí el minuto a minuto de la celebración más grande de la música latina.
Espectáculos 05:27 PM
Espectáculos 05:26 PM
Morat y Bad Bunny entre los primeros ganadores
Minutos antes de la gala, se revelaron los nombres de los ganadores de algunas categorías, aquellos que por falta de tiempo no pueden aparecer en televisión. Natalia Lafourcade se llevó el premio a Mejor Canción Cantautora gracias a "Cancionera", mientras que Bad Bunny sumaba los primeros dos gramófonos a su lista: Mejor interpretación Urbana y Mejor interpretación reggaetón.
La banda colombiana, Morat, ganó la estatuilla a Mejor álbum pop/rock por su disco “Ya es mañana”. Por su parte, Alejandro Sanz se coronó en la categoría de Mejor álbum pop contemporáneo.
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]