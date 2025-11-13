La música latina está a punto de vivir su fiesta más grande. Esta noche se llevará a cabo la 26 entrega del Latin Grammy, en la que artistas como Bad Bunny, Karol G, Alejandro Sanz, Maluma y Shakira lucharán cara a cara para llevarse un reconocimiento a casa.

La llamada "Ciudad del pecado" se convertirá en la sede de este importante evento; mientras que el "Pretty Boy" y Roselyn Sánchez estarán a carago de la producción.

Aunque la ceremonia iniciará en punto de las 19:00 horas, en una gala previa ya se han dado a conocer algunos de los ganadores.

Lee también Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se dejan ver muy enamorados y sin su hijo León

No te pierdas aquí el minuto a minuto de la celebración más grande de la música latina.

Espectáculos 05:27 PM