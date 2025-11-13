Los Latin Grammy 2025 premiarán a lo mejor de la música latina, tanto en español como en portugués. Antes de entregar los galardones principales de la vigésimo sexta edición, las celebridades desfilaron por la tradicional alfombra roja.

Con el puertorriqueño Bad Bunny liderando la lista de nominados gracias a su álbum “Debí tirar más fotos”, que suma 12 nominaciones, la expectativa por la ceremonia se encuentra al máximo. Le siguen los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, quienes también figuran entre los artistas más mencionados del año.

La gala dirigida por Maluma y Roselyn Sánchez comenzó con gran emoción. Desde temprano, figuras de la industria musical llegaron para mostrar sus mejores looks. Una de las primeras en desfilar fue Lupita Infante, nominada a Mejor Canción Regional Mexicana por su tema “Seguimos o no”.

También se vio llegar al cantautor argentino Fito Páez, nominado y ganador a Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo por su disco “Novela”. El músico recordó que lleva planeando esta producción desde 1988.

“Este premio lo quería ganar no por mí, porque tengo un montón ya, pero es una criatura que peleó 38 años por nacer. Entonces, se merecía que el mundo le dijera ‘che, muy bien, peleaste tanto’”, expresó Páez.

El músico argentino Fito Páez estivo presente en los Premios Grammy Latinos celebrados en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Foto: Michael Tran / AFP

Entre los asistentes también estuvo Grupo Frontera, nominado a Mejor Canción Regional Mexicana por “Hecha pa’ mi”, categoría que finalmente ganó Los Tigres del Norte con “La Lotería”. El grupo destacó la importancia de la noche: “Esta es una noche muy especial, porque hacemos el homenaje a Carlos Santana, con quien ya tenemos una canción. Además compartimos el escenario con Christian Nodal, Maluma y Fuerza Regida”.

Grupo Frontera estuvo presente en la alfombra roja de los Latin Grammys 2025. Foto: Michael Tran / AFP

La alfombra roja reunió a numerosas celebridades como Debi Nova, Beto Cuevas, Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, Nathy Peluso, Trueno, Lasso, Aitana, Yandel, Nicki Nicole, Alejandro Sanz, Bandalos Chinos, Marco Antonio Solís, Tokischa, Rauw Alejandro y Gloria Estefan, quienes desfilaron con sus mejores trajes.

Marco Antonio Solís llegando a los Latin Grammy 2025. Foto: AP/John Locher.

Maluma también posó para las cámaras y recordó que además de ser presentador de la noche, está nominado. El colombiano reflexionó sobre su año personal: “Ha sido difícil en cuanto a lo emocional, por tantos cambios, siendo padre, pero ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido un año lleno de aprendizajes, por lo que me he querido mostrar como soy, una persona vulnerable. Soy un humano común y corriente como cualquier otro (…)”.

Mon Laferte, nominada a Canción del Año por “Otra Noche de Llorar”, desfiló imponente y habló sobre su video “Mon Laferte, Te Amo”, en el que trabajó con directoras mujeres.

“Es verdad que en Chile y en el mundo se están abriendo espacios, aunque todavía falta un poco más. Mis directoras, maravillosas las dos, Joanna Reposi y Camila Grandi, hicieron un gran trabajo con el documental. La cercanía con ellas me hizo abrir mi corazón porque sentí que estaba con amigas contándoles mi historia”, dijo la chilena.

La cantautora chilena Mon Laferte asistió a los Premios Grammy 2025.Foto: Michael Tran / AFP

Christian Nodal, nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, llegó acompañado de su esposa Ángela Aguilar. El cantante recordó que ha sido nominado 16 veces al prestigioso premio.

“Es uno de los premios que más me ilusionan, más me fascinan. Es por parte de la Academia, es pura gente que está involucrada con la música como productores, compositores, artistas, ingenieros de sonido. Es muy lindo que premien la calidad de la música”, expresó.