Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal llegaron juntos y compartieron melosos momentos en la ceremonia de Persona del Año de los Latin Grammy 2025, celebrada en Las Vegas, donde se le rindió homenaje a Raphael.

Esta noche, en la entrega de los galardones a lo mejor de la música latina, la cantante de 22 tendrá que dividir sus aplausos entre su marido y su padre, pues ambos cantantes compiten en la misma categoría.

Nodal y y su suegro Pepe Aguilar compiten por el galardón a Mejor álbum de música ranchera/mariachi, donde los nominados son: “Mi suerte es ser mexicano”, de Pepe Aguilar; “Alma de Reyna 30 Aniversario”, Mariachi Reyna De Los Ángeles y “¿Quién + Como Yo?”, de Christian Nodal.

En su cuenta de Instagram, Pepe posteó una serie de fotos, entre ellas una con su yerno Nodal, a quien quiere y admira, y esta imagen es prueba de ello.

Christian Nodal y Pepe Aguilar posan juntos en la ceremonia previa a los Latin Grammy 2025.

Ángela, tendrá que dividir sus porras, a ver quién de sus dos amores se lleva el galardón a casa; en la noche previa a los premios, Pepe Aguilar cantó en el homenaje a Raphael.

Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar y su esposa Aneliz en la noche de Persona del Año de los Latin Grammy 2025. Instagram Pepe Aguilar.

Durante su estancia en Las Vegas, Nodal confirmó que se viene el matrimonio religioso con Ángela Aguilar, con quien ya se casó por el civil en julio de 2024 en medio de la polémica por su entonces recién truene con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti de dos años de edad.

