con un toque muy especial, así lo reveló el cantante que al igual que su esposa, está en plena gira musical en Estados Unidos.

La pareja, que se casó por el civil en julio de 2024, desea casarse también por la Iglesia, incluso, la hija de Pepe Aguilar, afirmó que esta unión se dará en mayo de 2026, así se lo compartió a un grupo de fans tras un show que ofreció como parte de su gira "Libre corazón".

Ángela, quien ha tenido meses complicados recibiendo hate en redes sociales debido a su relación con Nodal, ha agradecido las muestras de cariño de sus fans que se han mostrado amorosos con ella durante los conciertos que ha ofrecido en Estados Unidos.

Sobre el escenario, Ángela ha nombrado a su esposo en varias ocasiones, además, en redes siguen compartiendo momentos juntos sin hacer caso al ciberbullying que han recibido.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se muestran enamorados arriba y afuera del escenario, se casaron en julio de 2024 en medio de la polémica.
Christian Nodal lanza elogio a Ángela y revela detalle de boda religiosa

Durante su estancia en Las Vegas, como invitado a los Latin Grammy 2025, Christian Nodal fue captado por los medios y dio breves detalles sobre lo que viene para él y Ángela en los próximos meses.

El cantante de 26 años fue cuestionado sobre la boda que se avecina con Ángela, a lo que en un primer momento respondió:

"¡Yo ya estoy casado!"...

Cuando se le hizo la precisión de que la boda religiosa, Nodal dijo que sí se viene la boda religiosa, y que le gustaría que ésta fuera "bien mexicanota".

Al preguntarle sobre la gira musical de su esposa en Estados Unidos, le lanzó un elogio a la cantante enalteciendo su talento y su calidad como persona.

"Ángela es una gran gran artista y tiene un gran corazón", dijo sin detenerse ante el micrófono del periodista Edén Dorantes.

La boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue una ceremonia privada realizada en una lujosa hacienda en Morelos, México, llamada Hacienda San Gabriel de las Palmas, celebración a la que asistieron cerca de 50 invitados, entre familiares y amigos muy cercanos.

En enlace se dio un mes después de que la pareja hiciera público su romance; días antes, Nodal dio a conocer su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti de actualmente dos años de edad.

