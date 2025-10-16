Más Información

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

ya no está dispuesta a quedarse callada, así lo expresó durante el segundo concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México como parte de su gira "Latinaje"; la argentina lanzó una indirecta muy directa a su ex y padre de su hija Inti, Christian Nodal, quien horas antes aseguró a través de .

La trapera argentina, quien previo a sus shows en México pidió al público parar con el hate en redes sociales, leyó un mensaje en el que habló de la labor de las madres solteras, y aunque no dio nombres, el mensaje parece ser directo a Christian Nodal, quien está casado desde hace poco más de un año, con la también cantante Ángela Aguilar.

"No recibo ayuda, recibo ataques. Antes yo pensaba que la paz se podía conseguir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o fuerte como una bomba", expresó ante el alarido del público.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Cazzu enaltece la labor de las madres

Antes de que inciara la canción "Inti", inspirada en su hija, Cazzu remarcó el valor de las madres

"Cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo", dijo, y consideró injusto darle lugar a algo oscuro en un momento tan bello como el que estaba viviendo con el público , pero enfatizó que era necesario que supieran que “esta lucha es de todas”

“Para ser combativas hay que tener mucho corazón", finalizó

A su llegada a México, la argentino afirmó que logró que Inti viajara a México con ella gracias a un permiso unilateral que fue otorgado por el juez, y reconoció que si hubiera acuerdo con la otra parte (Christian Nodal), las cosas serían más fáciles.

En esa ocasión aseguró una vez más, que nunca evitará que Nodal conviva con Inti, y que aunque el cantante había mostrado interés en reencontrarse con su hija en estos días que están en México, habría que ver si esa petición en verdad se hacía realidad.

Cazzu y Nodal se separaron cuando Inti tenía ocho meses de nacida, la argentina sostiene que se enteró de la relación entre Christian y Ángela un día antes de que se hiciera pública.

