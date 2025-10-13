Cazzu está a punto de pisar uno de los escenarios más importantes de México: el Auditorio Nacional, donde se presentará dos noches seguidas como parte de su gira Latinaje en vivo.

Si bien, esta no es la primera vez que la argentina visita nuestro país, sí es una de las más significativas para su carrera; basta recordar que los dos shows que ofrecerá fueros reportados como sold out, horas más tarde de que los boletos salieran a la venta.

Sin embargo, no todo es color rosa para la cantante; y es que, también la sigue una larga lista de polémicas en las que se ha visto envuelta por la relación que mantuvo con Christian Nodal.

Aunque esta situación la ha puesto en la cima del escándalo, no ha logrado empañar su trayectoria de casi 10 años en la industria musical, lejos de eso la han convertido en un fenómeno del género urbano.

"La Jefa" del trap y el inicio de sus controversias

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, debutó en 2016 en redes sociales, donde compartía algunas de sus canciones. Un año más tarde, y con el lanzamiento de su disco "Maldade$", la fama llegó a su vida.

Su segundo EP, "Error 93" la colocó como una de las voces femeninas más importantes del reggaetón gracias a temas como "Bounce" y "Mucha Data", dos de sus más grande éxitos. Desde entonces fue llamada "La Jefa", gracias a sus rimas, su voz y a que rompió barreras en un género dominado por hombres.

"Nena trampa", del 2022, fue la cereza que el faltaba a su carrera. Un disco que la dio a conocer a nivel mundial.

Pero, mientras su carrera subía como la espuma, Cazzu también se convirtió en el centro de los reflectores cuando, en mayo de ese mismo año, se dio a conocer su relación con Christian Nodal.

El romance dio de qué hablar, no sólo porque se dio a conocer meses después de que el mexicano cancelara su compromiso con Belinda; también porque con la misma rapidez con la que inició, llegó a su fin.

En menos de dos años se mudaron juntos, tuvieron una hija y se separaron, todo esto en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del mexicano con Ángela Aguilar.

El resto es historia: una serie de dimes y diretes, declaraciones, comunicados y desmentidos que parece no tener fin, a pesar de que cada uno de los involucrados ya ha dado su versión.

Recientemente, Cazzu fue captada en el aeropuerto de la CDMX con su pequeña Inti y, aunque intentó evadir las preguntas sobre su expareja, reveló que este le pidió acercarse a la niña durante su estadía en México.

Estos próximos 14 y 15 de octubre, la argentina pisará por primera vez el Auditorio Nacional para cantar con un público que ya la espera con los brazos abiertos.

