La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic anunció que suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden del gobierno de Estados Unidos que invoca un riesgo de seguridad nacional.

Anthropic, creadora del chatbot Claude, informó el viernes por la noche del bloqueo de sus dos nuevos modelos puestos a disposición del público el martes: su versión muy restringida Mythos 5 y su variante limitada para el gran público, Fable 5.

El gobierno de Donald Trump ordenó, en virtud del control de exportaciones, cortar el acceso a estos modelos para "todo ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos", incluidos "los empleados extranjeros" de Anthropic, indica el comunicado de la empresa.

Al no poder filtrar a sus usuarios, Anthropic señala que se ha visto obligada a "desactivar de forma abrupta" ambos modelos para el conjunto de sus clientes.

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La Unión Europea, que obtuvo acceso a Mythos a principios de junio tras varias semanas de negociaciones, declaró que esto subraya aún más "la necesidad de soberanía tecnológica de Europa".

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"Tomamos nota de la declaración de Anthropic y estamos evaluando la situación", declaró Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, que este mes dio a conocer medidas destinadas a reducir la dependencia de los 27 Estados miembros de Estados Unidos y Asia en tecnologías clave, incluida la IA.

Según el medio estadounidense Axios, la directiva emana del secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El gobierno estadounidense habría dado la orden tras enterarse de que una empresa había conseguido eludir las salvaguardas implantadas para estos modelos, conocidos por detectar y explotar fallos de ciberseguridad con una rapidez y una precisión sin precedentes.

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Consultado por la AFP, el Departamento de Comercio no respondió de inmediato.

Anthropic cuestionó la decisión, que atribuyó a "un malentendido".

"No estamos de acuerdo con que el hallazgo de una posible vulnerabilidad (...), aunque limitada, deba ser motivo para retirar un modelo comercial que ya utilizan cientos de millones de personas", señala en el comunicado.

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"Si este estándar se aplicara al conjunto del sector, creemos que prácticamente paralizaría todos los nuevos despliegues de modelos" de IA de vanguardia, añade la empresa, en primera línea de la competencia mundial frente a OpenAI, Google y la china DeepSeek.

Anthropic afirmó estar trabajando para restablecer "lo antes posible" el acceso a estos modelos de última generación, mientras que los demás siguen operativos.

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Amazon influyó en decisión de restringir uso de la IA de Anthropic, según WSJ

De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), Amazon influyó en la decisión de la administración Trump de restringir el uso de los modelos de inteligencia artificial de Anthropic.

El rotativo, que cita a fuentes familiarizadas con la decisión, subraya que el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, mantuvo una serie de conversaciones con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En las consultas, Jassy indicó que el modelo Fable 5 podía proporcionar información que podría usarse para facilitar ciberataques y que "en teoría, debía estar prohibida", según señala el periódico neoyorquino.

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El WSJ destaca que, poco después de las conversaciones, funcionarios de la Casa Blanca se reunieron y decidieron que la medida más adecuada era impedir que gobiernos, empresas e individuos extranjeros usaran la IA de Anthropic, una decisión que posteriormente Trump aprobó.

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La millonaria inversión de Amazon en Anthropic

Amazon ha realizado grandes inversiones en Anthropic y, por ejemplo, el pasado abril anunció que invertiría al menos 5 mil millones de dólares más en la empresa mediante un acuerdo de IA por el que la contraparte se comprometía a gastar 100 mil millones en Amazon Web Services durante la próxima década.

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Un portavoz de Amazon declaró al WSJ que, "como proveedor líder de servicios en la nube que atiende a un gran número de clientes de los sectores público y privado, es habitual que los gobiernos soliciten nuestro asesoramiento sobre posibles riesgos de seguridad".

El pasado marzo, Anthropic demandó a la administración Trump por designarla como riesgo nacional en la cadena de suministros, después de que esta se negara a ceder sus modelos de IA al Departamento de Guerra para cualquier uso legal.

El pulso entre Anthropic y el Pentágono, que se saldó con un veto a las contrataciones de la empresa a nivel federal, se centró en las condiciones que la firma de IA ponía para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas.

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