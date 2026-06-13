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Londres.- Un policía británico de la región de Derbyshire, en el centro de Inglaterra, ha sido suspendido tras detectarse que había fabricado pruebas incriminatorias mediante la inteligencia artificial (IA) "en unos cuantos casos", según su departamento.
La fiscalía se ha puesto en contacto con varios juzgados y abogados defensores que se cree han podido verse afectados por esta "contaminación" de pruebas, según cuenta el diario The Times.
La policía de Inglaterra y Gales introdujo recientemente una herramienta de inteligencia artificial llamada PoliceAI con el fin de ayudar a los agentes a redactar informes -que deben ser luego aprobados por un humano- y evitarles, por ejemplo, las tareas más tediosas, como visionar horas y horas de cámaras de videovigilancia en la investigación de los casos.
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Sin embargo, el jefe de esta unidad, Alex Murray, reconoció la pasada semana que ha detectado en varios casos un uso indebido de la IA para la confección de documentos que luego pasan al sistema judicial, y ha exigido a los agentes que en esos casos eviten el uso de la IA.
El año pasado se produjo otra polémica por esta misma cuestión, cuando la policía de Birmingham prohibió la presencia de un grupo de fanáticos del Maccabi de Tel Aviv después de que la IA generase (a preguntas de la policía) un panorama de disturbios entre esos fanáticos y los del Aston Vila de Birmingham.
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Inteligencia artificial como “la herramienta” que debe ser entrenada por el humano; “viene a empoderar, evolucionar”
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