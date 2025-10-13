Más Información

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

¿Y un día "sin raza"?

ya ha arribado a tierras mexicanas y, finalmente, logró hacerlo en compañía deque, por prohibición de su padre, no había podido viajar junto a la argentina y, ahora que "la Jefa" pasará unos días en nuestro país, revela que ya se ha puesto en contacto con sus abogados, en búsqueda de tratar de reencontrarse con su hija.

A primera hora, diferentes medios ya esperaban la llegada de "la Nena trampa", en las inmediaciones del aeropuerto de la CDMX.

Solícita, como suele serlo, la cantante argetina se detuvo para contestar las preguntas de la prensa; una de ellas, realizada por Telemundo, tuvo qué ver con el largo viaje y, si acaso, Inti no se impacientó durante el trayecto.

Fue así cómo Cazzu enteró a los medios que la pequeña estaba un poco enferma, sin embargo, no era una circustancia que le pesara -o sumara dificultades al viaje- pues, desde que nació su hija, el cansancio que conlleva estar al pendiente de una bebé, se ha convertido en el pan de cada día.

"Justo ahora está un poquito enfermita, pero ser mamá es así, dormir poco, enfermarse, espero ya que se mejore en estos días, pero es normal", dijo soniente.

A "Siéntense quien pueda" le explicó que, si Inti pudo viajar a su lado, fue gracias a un permiso provisional unilateral que el juez le otorgó, el cual le fue concedido gracias a que pudo comprobar que, por la naturaleza de su trabajo, tiene que viajar constantemente para cumplir con sus compromisos profesionales.

"Es un permiso que nosotros le pedimos al juzgado, porque yo puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juez me lo ha otorgado", explicó.

En otros asuntos legales, indicó que Nodal, al saber que viajaría a la CDMX, por los , en el Auditorio Nacional, se puso en contacto con su abogado, externándoles su deseo de ver a Inti.

"Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí, él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...", declaró.

Indicó que el hecho de que Nodal no se haga tan presente, en la vida de su hija, no significa que así será por siempre, pues está clara en la idea de que el tiempo puede conciliar asuntos que, en la actualidad, todavía no están resueltos.

"Las cosas pueden cambiar, ¿sabes?, siempre que haya predisposición, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar".

También reiteró que no tiene ningún deseo de hablar mal de su expareja, o desvelar parte de la intimidad que compartieron, pues a pesar de su separación, guarda respeto y cariño por lo que llegaron a compartir.

"Cuando uno tiene una relación, pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con la familia de cada uno; yo no hablaría nunca de su familia, nunca hablaría de nuestra relación, yo guardo lo mejor, lo he querido muchísmo, lo quise muchísmo", precisó.

