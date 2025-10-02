Cazzu descubrió muchas cosas sobre sí misma desde que se convirtió en madre de Inti, la hija que tuvo con su expareja, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal.

La pequeña, a sus recién dos años de edad, ya canta y acompaña a su madre, la trapera argentina, a sus momentos musicales en plena gira "Latinaje" que está por llegar a México.

La cantante siente consuelo de saber que a su hija le espera una vida diferente a la que ella tuvo, y señaló que lo único que le interesa es preservar sus valores y que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, el mundo que la rodea y su familia; que haya bondad en su corazón, que no sucumba a la maldad y que las injusticias no la derroten.

En el podcast "Un Elefante en la habitación", la cantante cuenta ilusionada de lo bonito que siente cada vez que Inti le demuestra, a su corta edad, la admiración que le tiene, pues es una niña muy expresiva que la elogia cada vez que aparece con un vestido o con tacones.

"Wow mamá", es lo que le suele decir la pequeña Inti, algo que derrite a Cazzu, quien en redes compartió fotos en las que aparece con su hija.

Cazzu comparte momentos con su hija Inti.

Cazzu presume el talento de Inti y confiesa su temor

Cazzu se sincera al decir que aunque su hija no va a sufrir condiciones adversas y de limitaciones que le tocó sufrir a ella, lamentablemente le tocará lidiar con otro tipo de injusticias, como "ser la hija de ...".

Sin embargo, por ahora no se preocupa mucho en ellos, aunque lo tiene en cuenta y sabe que en su momento le tocará acompañar a Inti en el proceso y ayudarla a manejar la situación.

"Ella va a crecer con otro tipo de injusticia, como la de 'es hija de', y eso va a ser un camino que siento que se va a construir y lo voy a ir construyendo de a poquito, no me quiero adelantar, pero espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene", expresó.

Cazzu se reconoce ahora como una mamá dulce a pesar de cómo se ha manejado en la vida y de cómo la perciben los demás, también se asume como una mamá paciente que disfruta cada momento con su hija, quien ya muestra talento musical que la argentina no dudó en compartir y presumir con sus seguidores en redes.

