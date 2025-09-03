Cazzu vive su mejor momento artístico y al mismo tiempo un momento personal lleno de retos siendo mamá soltera, así lo contó en una reciente charla en la que habla ampliamente sobre feminismo, arte, sensualidad, creatividad y lo que significa ser mujer en un mundo que muchas veces la quiso silenciar.

La cantante argentina, expareja del cantante de regional mexicano Christian Nodal, con quien tiene una hija llamada Inti, que está por cumplir dos años de edad, expuso en el podcast "Se regalan dudas" uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir en su vida.

Éste tiene que ver con el permiso que no le ha otorgado aún Christian para que ella pueda viajar con Inti, dicho permiso lo lleva pidiendo Cazzu desde hace un año, por lo que, aunque puede viajar, cada que lo hace la gente de migración la cuestiona por el permiso del padre y la hacen sentir como una delincuente.

"En ese momento soy una criminal; ahí no existe la Jefa, no existe Cazzu, ahí soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija", reflexionó sobre ese momento de realidad que poco o nada tiene que ver con el éxito que está teniendo en este momento de su vida como artista.

Lee también: Cazzu pasa uno de los peores momentos de su vida al solicitarle al abogado de Nodal el permiso para poder viajar con su hija Inti

"Me hicieron darme cuenta que sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado, y hoy lo vivo desde otro lugar, porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que uno puede llegar a tener que es la vida de un hijo".

La cantante habló sobre su papel como madre. Foto: Instagram.

Cazzu disfruta de las mieles del éxito y de la soltería

Cazzu comparte cómo disfruta del reconocimiento de la gente y del aplauso que tanto le ha costado ganar al cantar y bailar géneros identificados por muchos sólo para hombres.

Cuenta cómo la gente se le acerca para decirle cosas hermosas y tomarle fotos, y aunque son instantes que disfruta, no olvida que como madre soltera le toca librar batallas en escenarios, como un aeropuerto, donde no es la artista, no es la Jefa.

"Quieren hablar conmigo, me tratan bien, yo aterrizo y no puedo creer que la gente no quiera incomodarme, tengo el respeto, y me dicen La Jefa, ustedes se podrán imaginar, estoy en mi pic, estoy en mi mejor momento; la gente en la calle me dice cosas preciosas; que tengo un libro que le va bien y tengo un disco que le va bien, pero soy mamá soltera".

Lee también: Sherlyn aconseja a Cazzu acudir a las autoridades mexicanas por manutención justa; "las leyes nos respaldan como mujeres", dice

Cazzu reconoce que el mundo es devastador y más para las mujeres que no tienen el privilegio (económico) que tiene ella.

"Elijo no pelear la batalla, me rindo antes de intentarlo. Por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a mi carrera toda mi energía lo que hago. Porque puedo pagarte a mis abogadas para que vayan a pedir lo que haya que pedir".

rad