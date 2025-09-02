Como madre soltera, la cantante Cazzu se ha tenido que enfrentar a diversas cuestiones nada gratas, una de ellas tiene que ver con el permiso que necesita tener su hija Inti, por parte de su padre, el cantante Christian Nodal, para que pueda viajar con ella, ya que con su trabajo como cantante lo requiere.

Sin embargo, ha pasado un año y ese permiso aún no lo tiene, así lo reveló la trapera en el podcast "Se regalan dudas", donde detalló que el hecho de mediar con el abogado de su esposo, la hizo vivir uno de los peores momentos de su vida.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día ; tuve ese sentimiento de decir 'el mundo es devastador'", dijo.

Cazzu, quien está por arrancar con su gira "Latinaje", que incluye varios conciertos en México, se mostró devastada al recordar lo que la hizo sentir el representante legal de su ex Nodal cuando su abogada, una intermediaria y ella, plantearon la necesidad del permiso de viaje para la menor Inti que está por cumplir dos años de edad.

Cazzu y Christian Nodal dieron la bienvenida a Inti en septiembre del 2023. Foto: Especial

Cazzu vive amarga momento

Cazzu argumentó que necesita un permiso de viaje para poder llevarse a su hija con ella, pues dijo, ella trabaja de lo mismo que el padre, cantante, por lo que necesita viajar, y aunque Christian parecía entender, al ser esto una necesidad básica, las cosas no ocurrieron así.

Fue su abogado de Christian Nodal el que emitió lo siguiente:

"No se prerocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar"

Ante esto, Cazzu dice:

"Yo tadavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte", admitió.

La mirada del abogado, a través de la videollamada, y sus palabras, fueron algo demoledor con lo que Cazzu, dice, no puede luchar:

"Y yo dije 'contra esto no, no me da el corazón', con todo, ustedes me ven aquí combativa...¿contra el sistema, contra la ley, ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo 'tenemos el control sobre ti y tu hija' y fue uno de los peores momentos de mi vida", expresó.

Cazzu fue pareja de Nodal casi dos años, sin embargo, la separación se dio en medio de versiones de infidelidad por parte de él, quien a 20 días de anunciar su truene con la argentina, hizo pública su relación con Ángela Aguilar, su actual esposa.

En su reciente visita a México, Cazzu aseguró que no considera justa la pensión alimenticia que Nodal le otorga a su hija Inti, sin embargo, enfatizó al decir que no pensaba dar lucha legal al respecto, pues por fortuna, su hija, cuenta con ella para poder cubrir sus necesidades.

