Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Como madre soltera, la cantante se ha tenido que enfrentar a diversas cuestiones nada gratas, una de ellas tiene que ver con el permiso que necesita tener su hija Inti, por parte de su padre, el cantante Christian Nodal, para que pueda viajar con ella, ya que con su trabajo como cantante lo requiere.

Sin embargo, ha pasado un año y ese permiso aún no lo tiene, así lo reveló la trapera en el podcast "Se regalan dudas", donde detalló que el hecho de mediar con el abogado de su esposo, la hizo vivir uno de los peores momentos de su vida.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día ; tuve ese sentimiento de decir 'el mundo es devastador'", dijo.

Cazzu, quien está por arrancar con su gira "Latinaje", que incluye varios conciertos en México, se mostró devastada al recordar lo que la hizo sentir el representante legal de su ex Nodal cuando su abogada, una intermediaria y ella, plantearon la necesidad del permiso de viaje para la menor Inti que está por cumplir dos años de edad.

Lee también:

Cazzu y Christian Nodal dieron la bienvenida a Inti en septiembre del 2023. Foto: Especial
Cazzu y Christian Nodal dieron la bienvenida a Inti en septiembre del 2023. Foto: Especial

Cazzu vive amarga momento

Cazzu argumentó que necesita un permiso de viaje para poder llevarse a su hija con ella, pues dijo, ella trabaja de lo mismo que el padre, cantante, por lo que necesita viajar, y aunque Christian parecía entender, al ser esto una necesidad básica, las cosas no ocurrieron así.

Fue su abogado de Christian Nodal el que emitió lo siguiente:

"No se prerocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar"

Ante esto, Cazzu dice:

"Yo tadavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte", admitió.

Lee también:

La mirada del abogado, a través de la videollamada, y sus palabras, fueron algo demoledor con lo que Cazzu, dice, no puede luchar:

"Y yo dije 'contra esto no, no me da el corazón', con todo, ustedes me ven aquí combativa...¿contra el sistema, contra la ley, ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo 'tenemos el control sobre ti y tu hija' y fue uno de los peores momentos de mi vida", expresó.

Cazzu fue pareja de Nodal casi dos años, sin embargo, la separación se dio en medio de versiones de infidelidad por parte de él, quien, hizo pública su relación con Ángela Aguilar, su actual esposa.

En su reciente visita a México, Cazzu aseguró que no considera justa la pensión alimenticia que Nodal le otorga a su hija Inti, sin embargo, enfatizó al decir que no pensaba dar lucha legal al respecto, pues por fortuna, su hija, cuenta con ella para poder cubrir sus necesidades.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”. Foto: AP

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”

¿Truco publicitario? Pamela Anderson y Liam Neeson bajo el reflector por las dudas de su romance. Foto: Charly Triballeau/ AFP

¿Truco publicitario? Aseguran que Pamela Anderson y Liam Neeson nunca salieron; "su romance fue planeado"

Bruce Willis es trasladado a una casa de reposo; su esposa revela lo difícil de la decisión. Foto: Demi Moore / IG

Bruce Willis enfrenta su mayor miedo: es trasladado a casa de reposo por demencia

Foto: AFP

Halle Berry presume su silueta en bikini negro a los 59 años y deslumbra en redes

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares. Foto: AFP / AP

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares