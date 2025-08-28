Algunas cosas no cambian con los años, y para Cazzu, su amor platónico es una de ellas. La cantante argentina sorprendió al revelar que, a pesar del tiempo, sigue enamorada en silencio de la misma figura del mundo musical.

Julieta Emilia Cazzuchelli, su nombre de pila, dejó ver su lado más íntimo durante un live en TikTok que realizó junto a su amigo, el rapero puertorriqueño Noriel.

Muy sonriente, la llamada “Nena Trampa” reconoció que los hombres de origen dominicano son muy atractivos. Sin embargo, su crush desde hace años es originario de Venezuela.

“Si llega primero Venezuela que República Dominicana, bienvenido sea. Mi crush de toda la vida, es el hombre más lindo que yo conocí, es venezolano, rapero”, dijo bromeando.

Decidió no revelar el nombre por una curiosa razón: “por respeto al orden universal”.

Cazzu, con picardía, también soltó una frase que desató risas en redes: “pienso y no entiendo por qué no es mi marido”.

Tras sus declaraciones, usuarios comenzaron a rescatar viejas publicaciones en las que la trapera expresaba admiración por un artista venezolano, lo que generó especulaciones de que podría tratarse de Lil Supa. En una de esas publicaciones, Cazzu escribió: "Si admiro a alguien en este mundo, es este señor. Larga vida al mejor rapero vivo".

Cazzu desea escribirle al actor Paul Mescal

En otro momento de la charla, Noriel le dijo que ella podía salir con el hombre que quisiera, a lo que la artista respondió con humor: "Ahora mismo le mando un mensaje a Paul Mescal: 'Hi Paul'".

También aprovechó para hablar sobre un tema poco conocido: la dificultad de colaborar con otros artistas. Confesó que, aunque muchos creen que puede trabajar con quien quiera, no siempre es así: “Si no responden para colaborar, mucho menos para una cita”, comentó .

El amor actual y las apps de citas

Cazzu aprovechó para hablar sobre cómo vive las relaciones actualmente. “Ya con lo difícil que está el mercado de los tipos”, dijo con sinceridad.

Además, expresó que no cree en las apps de citas como forma de encontrar una conexión genuina, ya que considera que promueven elecciones superficiales.

Desde su separación con Christian Nodal, la cantante ha evitado hablar abiertamente sobre temas amorosos. Sin embargo, durante su visita a México, en un encuentro con la prensa, dejó claro que, aunque no está cerrada al amor, en este momento su enfoque principal es su carrera profesional.